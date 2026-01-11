Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ απέρριψε την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Αβάνα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά», καθώς διαφορετικά δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή οικονομική στήριξη από τη Βενεζουέλα.

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», τόνισε ο Ντίαζ-Κανέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Κουβανός ηγέτης πρόσθεσε ότι «η Κούβα δεν επιτίθεται, αλλά δέχεται επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 66 χρόνια», υπογραμμίζοντας πως η χώρα του είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα της «μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος».

Οι δηλώσεις Τραμπ για τη Βενεζουέλα και την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα που θα πηγαίνουν στην Κούβα – μηδέν». Παράλληλα, κάλεσε την Αβάνα να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «πριν είναι πολύ αργά».

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την προτεινόμενη συμφωνία.