Τη διαβεβαίωσή του πως στο πλαίσιο του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου η ελληνική πλευρά δεν θα συζητήσει ποτέ με την Άγκυρα θέματα κυριαρχίας της χώρας επανέλαβε για ακόμη μια φορά σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της βουλής, απαντώντας σε επερώτηση των ανεξάρτητων βουλευτών Μ. Χουρδάκη, Ρ. Χρηστίδου και Θ. Τζάκρη με θέμα «Συστηματική υποβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής και κυβερνητική σιωπή σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα».

Σχετικά με την αναφορά του υπουργού Εξωτερικών για μελλοντική επέκταση των χωρικών υδάτων, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, δεν πρόκειται για κάποια προαναγελλία αλλά για τη συνήθη, πάγια διατύπωση από πλευράς ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πως η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο και νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο έως τα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, μονομερώς και στον κατάλληλο χρόνο.

«ΕΙΝΑΙ ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ 12 Ν.Μ. ΕΩΣ ΤΟ ΤΑΙΝΑΡΟ;»

Καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό που ετέθη από τους ερωτώμενους βουλευτές πως «σήμερα η Ελλάδα έχει μινιμαλιστικές θέσεις», ο Έλληνας ΥΠΕΞ απάντησε «ουδέν αναληθέστερον» και παρέθεσε αναλυτικά τα επιχειρήματά του.

Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά σημείωσε: «Είναι μινιμαλιστική θέση η επέκταση των χωρικών υδάτων για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια έως το ακρωτήριο Ταίναρο; Είναι μινιμαλιστική θέση η σύναψη συμφωνίας για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία; Είναι μινιμαλιστική θέση η επέκταση ή ο καθορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Αίγυπτο; Είναι μινιμαλιστική θέση η αναγνώριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Χάρτη, ο οποίος στην πραγματικότητα καθορίζει τα απώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ; Είναι μινιμαλιστική θέση η καθιέρωση θαλάσσιων πάρκων που αναγνωρίζουν έμπρακτα την κυριαρχία της Ελλάδας; Είναι μινιμαλιστική θέση η προσέλκυση αμερικανικών κολοσσών εντός περιοχών θαλάσσιας ελληνικής δικαιοδοσίας, που επιβεβαιώνουν στην πραγματικότητα τις ελληνικές θέσεις; Είναι μινιμαλιστική θέση η αναγνώριση της Ελλάδας από όλο το διεθνές στερέωμα σήμερα εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στην σκληρή βάση όλων των διεθνών οργανισμών με τις μεγαλύτερες συμμαχίες που έχουν υπάρξει ποτέ σε έναν πραγματικά αβέβαιο κόσμο; Όλα αυτά είναι μινιμαλιστικές θέσεις;».

Κατά την παρέμβασή του στη βουλή, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αφού υπενθύμισε πως οι παράνομες και ανυπόστατες τουρκικές αξιώσεις σε βάρος της Ελλάδας προέκυψαν προ πολλών δεκαετιών, τονίζοντας ταυτόχρονα πως η ελληνική θέση επί αυτών των ζητημάτων είναι διαχρονικά ανυποχώρητη, ξεκαθάρισε πως η στρατηγική της χώρας είναι «μία και μόνη: χωρίς καμία έκπτωση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυξάνουμε τις θέσεις μας και το διεθνές μας αποτύπωμα. Όπως δεν έγινε ποτέ στην Μεταπολίτευση, γίνεται σήμερα».

Απευθυνόμενος προς τους βουλευτές που έθεσαν την εν λόγω ερώτηση αν αυτό που προτείνουν είναι να τερματιστεί εντελώς ο διάλογος με την Τουρκία με το επιχείρημα της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται πλέον ο ελληνοτουρκικός διάλογος και στα οφέλη που έχει ήδη αποφέρει τα τελευταία δύο χρόνια.

«ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»

«Ο διάλογος με την Τουρκία, που για πρώτη φορά γίνεται με έναν τρόπο δομημένο, πάνω σε ένα νομικό θεμέλιο που είναι η Διακήρυξη των Αθηνών, έχει παραγάγει αποτελέσματα. Παρήγαγε το αποτέλεσμα της δραματικής μείωσης των παραβιάσεων. Θυμίζω: Τη δεκαετία του 2000 και του 2010 είχαμε περισσότερες από 10.000 παραβιάσεις στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο. Έχει παραγάγει αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Έχει παραγάγει σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα. Ρωτήστε, αν θέλετε, τα 12 νησιά μας, τους κατοίκους και τους εμπόρους, οι οποίοι όλον τον χρόνο μπορούν να επιβιώσουν στο πλαίσιο της τοπικής οικονομίας με τον τουρισμό από την Τουρκία που εξασφάλισε η κυβέρνηση χάρη στην γρήγορη θεώρηση, την οποία λάβαμε με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά μπορεί να μη σας φαίνονται σημαντικά, είναι όμως σημαντική η ειρήνη στην περιοχή που μας δίνει την ευχέρεια να αναπτύσσουμε την άμυνά μας, να αναπτύσσουμε την οικονομία μας, να αναπτύσσουμε την διπλωματία μας. Και με ρωτάτε τι θα συζητήσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι θα συζητήσουμε για τα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν τις διμερείς σχέσεις αλλά και τις θέσεις των δύο χωρών στον κόσμο. Μπορώ όμως να σας πω μετά βεβαιότητος, τί δεν θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση περί κυριαρχίας», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στη συνέχεια για το τι έχει επιτευχθεί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία έτη, εν μέσω πολιτικής των «ήρεμων νερών», ο Έλληνας ΥΠΕΞ, απαρίθμησε ορισμένες κατακτήσεις της χώρας με ιδιαίτερο συμβολισμό έναντι των τουρκικών αξιώσεων.

«Αυτή η κυβέρνηση, το 2025, έφερε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που πλέον αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Εκτός από το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια Πάρκα μας κατοχυρώνουν την κυριαρχία και εξουδετερώνουν την οποιαδήποτε αξίωση θα μπορούσε να υπάρξει σε ό,τι αφορά τις ζώνες κυριαρχίας μας. Είναι η πρώτη φάση», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως και το δεύτερο Θαλάσσιο Πάρκο στο Αιγαίο «έρχεται».

«ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

«Όπως ήρθαν η επέκταση στα 12 μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με την Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση, η οποία έκανε έστω και ένα από όλα αυτά που σας είπα; Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, Θαλάσσια Πάρκα, Chevron, Exxon, επέκταση χωρικών υδάτων. Ποια άλλη κυβέρνηση το έκανε στη Μεταπολίτευση; Αυτή είναι ατολμία;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Πράγματι επιδίωξή μας είναι η ειρήνη και η ευημερία στη γειτονιά μας. Η γεωγραφία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Η γεωγραφία θα παραμείνει εδώ. Είναι μια στατική ιστορική κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την αγνοούμε. Θα πρέπει να την εντάσσουμε στη στρατηγική μας», εξήγησε ο ίδιος επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα αυξάνει τις θέσεις της και το διεθνές της αποτύπωμα «χωρίς καμία έκπτωση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Κάνοντας αναφορά στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται πλέον ο ελληνοτουρκικός διάλογος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως «για πρώτη φορά γίνεται με έναν τρόπο δομημένο πάνω σε ένα νομικό θεμέλιο που είναι η Διακήρυξη των Αθηνών» και πως έχει παράγει αποτελέσματα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη μείωση των τουρκικών παραβιάσεων, τη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και τα εμπορικά αποτελέσματα στα 12 ελληνικά νησιά που επισκέπτονται Τούρκοι πολίτες στο πλαίσιο του προγράμματος της γρήγορης θεώρησης εισόδου (που οδεύει προς ανανέωση τον Μάρτιο).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

«Το πλαίσιο του διαλόγου με την Τουρκία περιγράφεται με πάρα πολύ σαφή τρόπο στο κείμενο, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη της συζήτησης, που είναι η Διακήρυξη των Αθηνών. Εκεί αναφέρονται ρητά οι πυλώνες της συζήτησης, αναφέρονται οι αρχές εφαρμογής. Η Διακήρυξη των Αθηνών για πρώτη φορά αναφέρει το διεθνές δίκαιο ως σημείο αναφοράς των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημασία μπορεί να έχει αυτό. Και αναφέρει ρητώς ότι βεβαίως οι δύο χώρες δεν απεμπολούν τις νομικές τους θέσεις, ούτε θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Έχω πει από την πρώτη στιγμή – δεν θυμάμαι πόσες φορές – όσο βρίσκομαι εγώ στη συζήτηση με την Τουρκία θέματα κυριαρχίας, δεν πρόκειται να συζητηθούν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η κυριαρχία μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Τελεία», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όσον αφορά το ζήτημα της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Αιγαίο, ο ίδιος σημείωσε:

«Αναφερθήκατε στο ζήτημα της “κόκκινης γραμμής”. Ναι, σήμερα η κυριαρχία μας είναι στα 6 ναυτικά μίλια και καλό είναι όταν προσερχόμαστε εδώ να διακρίνουμε τις έννοιες, που είναι πολύ βασικές στο διεθνές δίκαιο και νομίζω οφείλουμε όλοι να έχουμε μια κατανόηση. Κυριαρχία είναι σήμερα στα 6 μίλια στο Αιγαίο. Επεκτάθηκε η κυριαρχία μας, δηλαδή τα χωρικά μας ύδατα, η αιγιαλίτιδα ζώνη, στα 12 έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Ρητώς αναφέρθηκα ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Άρα αυτά τα οποία αναφέρεστε προφανώς δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα εκ του διεθνούς δικαίου είναι αντικείμενο συζήτησης. Το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο, η UNCLOS, αναφέρει ρητώς ότι οι χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές οφείλουν να συζητούν έτσι ώστε να υπάρχει οριοθέτηση. Άρα, αυτό που είπατε ότι θα θέλατε να μην το συζητήσουμε ποτέ, το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι απλά αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο».

Όπως επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, εθνική θέση της Ελλάδας σε σχέση με τη μία και μόνη διαφορά που η χώρα αναγνωρίζει με την Τουρκία είναι και παραμένει «συνυποσχετικό στη Χάγη για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, που είναι κυριαρχικά δικαιώματα».

«Σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της συζήτησης αυτής, διότι η Ελλάδα επιμένει και θα επιμένει εσαεί ότι υπάρχει ένα και μόνο ζήτημα, το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας και είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν παρελκόμενα ζητήματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό. Άρα δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Αλλά όμως τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αντικείμενο συζήτησης», σημείωσε ο ίδιος.