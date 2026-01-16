Την πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση των χωρικών υδάτων ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας, τόνισε ότι «η εθνική ισχύς της χώρας έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα».

«Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε. Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων» τόνισε.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε πως «ο διάλογος με την Τουρκία γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο της διακήρυξης των Αθηνών» και ήδη «παράγει αποτελέσματα». Όπως σημείωσε, αυτό αποτυπώνεται στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ότι «τα 12 νησιά μας μπορούν να επιβιώσουν χάρη στον τουρισμό».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «είναι σημαντική η ειρήνη στην περιοχή», επαναλαμβάνοντας πως «δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας». Διαβεβαίωσε ότι «είναι αδιαπραγμάτευτα» και πρόσθεσε: «Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι· είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος».

Αναφερόμενος ειδικά στην Άγκυρα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η γαλάζια πατρίδα μπορεί να μην έχει φύγει, υπάρχει όμως το θαλάσσιο χωροταξικό που είναι η δική μας θέση για την Ελλάδα». Τόνισε ότι αυτή η θέση είναι «καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου» και υπενθύμισε πως «η κυβέρνηση έφερε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

Προτεραιότητα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι «η Κύπρος αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί την άμεση προτεραιότητά μας». Επισήμανε ότι «μείζονα προτεραιότητα είναι η ηλεκτρική σύνδεση», χαρακτηρίζοντας το έργο «εξαιρετικά σημαντικό» και τονίζοντας πως «η ελληνική πλευρά το στηρίζει σταθερά».

Αναφορά έκανε και στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, καλώντας σε ενότητα: «Καλό είναι οι εικόνες οι χθεσινές, όλοι μαζί να στεκόμαστε απέναντι στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες και να τις αναγνωρίζουμε ομόθυμα».

Διεθνείς τοποθετήσεις και σταθερή εξωτερική πολιτική

Ο κ. Γεραπετρίτης σχολίασε επίσης τη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός έκανε μια τοποθέτηση πολύ πιο προωθημένη από οποιονδήποτε ευρωπαίο ηγέτη». Όπως είπε, «τα νομικά ζητήματα θα αξιολογηθούν» και «η ελληνική θέση καταγράφηκε σε λιγότερο από 48 ώρες στον ΟΗΕ», υπογραμμίζοντας ότι αυτή «προσιδιάζει σε ένα κράτος ισχυρό και με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Τέλος, αναφερόμενος στο Ιράν, επισήμανε ότι η Ελλάδα «πήρε μια πάρα πολύ σκληρή θέση με βάση το Διεθνές Δίκαιο». Καταλήγοντας, σημείωσε πως «ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μια νησίδα σταθερότητας και ευημερίας».