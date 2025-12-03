Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε τη σημασία της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Συμμαχία, την Ουκρανία και τη Νότια Γειτονία, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, «Η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Συμμαχίας και για την ειρήνη στον κόσμο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητα της Συμμαχίας, τη συνοχή της Συμμαχίας, να μετρήσουμε τις δυνάμεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε πολύ πιο ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες, χωρίς να διαταράξουμε τη συνοχή της άμυνάς μας».

Η στήριξη στην Ουκρανία

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις συζητήσεις για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό της. «Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στον σύγχρονο κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση και συνάρτηση με το Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η σημασία της Νότιας Γειτονίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Γεραπετρίτης στη Νότια Γειτονία, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο σχέδιο δράσης για την περιοχή. Όπως είπε, «Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η ζώνη του Σαχέλ αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμες περιοχές για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή».

Τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ηρεμίας, επισημαίνοντας πως «σήμερα θέτουμε τα προηγούμενα για το μέλλον».

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ενεργό μέλος στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΕ, ενώ συμμετέχει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως επισήμανε, η χώρα στέκεται σταθερά υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.