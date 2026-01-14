Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον υπουργό Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου της Ολλανδίας, Ντέιβιντ βαν Βιλ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Ιράν.

Με φόντο την έκρυθμη και άκρως ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο Ιράν, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε πως «οποιαδήποτε μορφή χρήσης βίας, πολλώ μάλλον όταν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, προκαλεί αποτροπιασμό και είναι απολύτως καταδικαστέα».

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κάλεσε το καθεστώς του Ιράν «να απέχει από την επιβολή και εκτέλεση ποινών κατά διαδηλωτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας».

Όπως ο ίδιος, χαρακτηριστικά, επεσήμανε: «Η θανατική ποινή σε βάρος νέων ανθρώπων, απόρροια άσκησης οικουμενικού δικαιώματος, αποτελεί όνειδος μη ανεκτό από την παγκόσμια κοινότητα. Καλούμε σε απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια».

Πέραν της κατάστασης στο Ιράν, ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε εν μέσω πιέσεων που δέχεται η ΕΕ και το ΝΑΤΟ από εξωτερικούς δρώντες, πως η Ελλάδα και η Ολλανδία πιστεύουν σε μια «μεγαλύτερη, στρατηγικά αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη» ενώ όσον αφορά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το ΝΑΤΟ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «ανάγκη διατήρησης της συνοχής της συμμαχίας, την ανάδειξη της σημασίας του συστήματος συλλογικής ασφάλειας και την εμβάθυνση της συνεργασίας της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στο πλαίσιο, δε, της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, τόνισε πως αποτελεί κοινή πεποίθηση Ελλάδας και Ολλανδίας πως ο ΟΗΕ «είναι το κατάλληλο διεθνές φόρουμ για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων, με σκοπό την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης».

Παρακάτω το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη από το ελληνικό ΥΠΕΞ στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ολλανδού ΥΠΕΞ στην Αθήνα.

«Καλωσορίζω στην Ελλάδα και στην Αθήνα τον Υπουργό Εξωτερικών, Ασύλου και Μετανάστευσης της Ολλανδίας, κύριο David van Weel. Ελλάδα και Ολλανδία, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουμε τις ίδιες αρχές και αξίες, οι οποίες διέπουν τις διμερείς μας σχέσεις. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας διαρκώς πολλαπλασιάζονται και γίνονται ακόμη πιο σύνθετες. Στην πλειονότητα των προκλήσεων αυτών, Ελλάδα και Ολλανδία έχουμε συναντίληψη. Σε αυτή την εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία οφείλουμε να δρούμε συλλογικά και με υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι μια μεγαλύτερη, στρατηγικά αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος, τόσο της ίδιας όσο και κάθε κράτους-μέλους.

Μιλήσαμε για το ΝΑΤΟ, την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της συμμαχίας, την ανάδειξη της σημασίας του συστήματος συλλογικής ασφάλειας και την εμβάθυνση της συνεργασίας της Συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποδυνάμωση της διεθνούς πολυμέρειας αυξάνει την ανασφάλεια παγκοσμίως. Ως αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πιστεύουμε ότι ο Οργανισμός είναι το κατάλληλο διεθνές φόρουμ για τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων, με σκοπό την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης. Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά μιας ειρηνικής διεθνούς δικαιοταξίας.

Ιδιαίτερη έμφαση, ως ναυτικά έθνη, αποδίδουμε στην πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζουμε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο καθεστώς κυρώσεων και υπηρετούν την ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό έχω ήδη θέσει στις ευρωπαϊκές αρχές και σε ευρωπαίους εταίρους μας.

Με τον αγαπητό κ. Υπουργό μιλήσαμε για την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στο Ιράν. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης, πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους. Οποιαδήποτε μορφή χρήσης βίας, πολλώ μάλλον όταν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, προκαλεί αποτροπιασμό και είναι απολύτως καταδικαστέα. Καλούμε το καθεστώς του Ιράν να απέχει από την επιβολή και εκτέλεση ποινών κατά διαδηλωτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας. Η θανατική ποινή σε βάρος νέων ανθρώπων, απόρροια άσκησης οικουμενικού δικαιώματος, αποτελεί όνειδος μη ανεκτό από την παγκόσμια κοινότητα. Καλούμε σε απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

Μιλήσαμε επίσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό του αμυνόμενου, αντιτιθέμενη σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την κατάσταση στη Μεσόγειο και είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον ομόλογό μου για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα.

Η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να διατηρεί παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και να έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Η εμπέδωση της εκεχειρίας, η ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, μέσω της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, και η άμεση μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, θα αποτελέσει τον αναγκαίο όρο για τη βιώσιμη ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ως χώρα πρώτης γραμμής, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βιώνει πιο έντονα τις συνέπειες της αστάθειας στη γειτονιά μας. Ας αναλογιστούμε τι συμβαίνει στην Αφρική, και ιδίως στη Υποσαχάρια Αφρική, στη Ζώνη του Σαχέλ, στο Σουδάν.

Μία από αυτές τις συνέπειες είναι και η παράτυπη μετανάστευση. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών. Όπως επίσης, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, όπως και με τρίτες χώρες.

Ο αξιότιμος κύριος Υπουργός, φέροντας και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος αυτού, το οποίο και συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της επαφής μας.

Ως προς τις διμερείς μας σχέσεις, βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, στο καλύτερο επίπεδο που έχουν βρεθεί οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Συζητήσαμε σήμερα για τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της σχέσης αυτής, στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεργασία στα δύο αυτά κεφάλαια, στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, την προώθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω των επίσημα αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και, βεβαίως, του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας μέσω των πανεπιστημίων της Ολλανδίας και των Τμημάτων Κλασικών Σπουδών.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην ανθρώπινη γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, τους Ολλανδούς επισκέπτες – περίπου 1 εκατομμύριο – που έρχονται στην πατρίδα μας. Όπως βεβαίως και στους περίπου 40.000 Έλληνες, οι οποίοι ζουν στην Ολλανδία. Οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι καλύτεροι πρεσβευτές των χωρών μας.

Αγαπητέ κ. Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας συζήτηση, σας υποδέχομαι στην Αθήνα και στο Υπουργείο Εξωτερικών και σας διαβεβαιώνω για την εξαιρετικά καλή σχέση, την οποία επιθυμούμε με την φίλη Ολλανδία».