Το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους μετέδωσε ότι το αμερικανικό χτύπημα εναντίον του Ιράν είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί και εντός των επόμενων 24 ωρών.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του στρατιωτικού τους προσωπικού από βάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την προειδοποίηση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικούς στόχους αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε επίθεση. Η εξέλιξη αυτή εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τις σοβαρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία. Η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η απόσυρση προσωπικού από βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποτελεί προληπτικό μέτρο. Όπως σημείωσε, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξανόμενων εντάσεων και του κινδύνου κλιμάκωσης στην περιοχή.

Διαταγή για εκκένωση των βάσεων

Εκκένωση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κατάρ, Ιράκ, Συρία και Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που έχει να σημειωθεί από τότε που η Ουάσιγκτον, σε συνεργασία με το Ισραήλ, είχε πραγματοποιήσει βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος μίλησε στο Politico, η εκκένωση αποτελεί προληπτικό μέτρο. Όπως ανέφερε, η απόφαση σχετίζεται με τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Τεχεράνη, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών διαδηλωτών.

Αναδιάταξη

Η απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων και η αναδιάταξή τους σε άλλες περιοχές έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ιρανούς ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Παράλληλα, είχε απευθύνει προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η κυβέρνηση του Κατάρ, σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, επιβεβαίωσε ότι οι εκκενώσεις από τη βάση Αλ Ουντέιν «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες εντάσεις στην περιοχή», υπογραμμίζοντας τη ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

10.000 στρατιώτες

Το Πεντάγωνο έχει τοποθετήσει περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη βάση Al Udeid, καθώς και σε μικρότερες βάσεις στην περιοχή του Ιράκ, της Συρίας και της Ιορδανίας.

Πρώτα στο Κατάρ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τον αριθμό του προσωπικού τους στη στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC. Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή ως «προληπτικό μέτρο».

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στα χέρια του λίστα με 50 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν καθώς αξιολογεί τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη βίαιη καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.500 διαδηλωτών.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), με έδρα την Ουάσιγκτον, παρέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/1) σε ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης έναν φάκελο με 50 στόχους υψηλής αξίας στο Ιράν, στρατιωτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Η εκκένωση της βάσης

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης του Κατάρ αναφέρεται ότι το μέτρο λαμβάνεται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει «πολύ σκληρά μέτρα» εναντίον του Ιράν, αν οι ιρανικές αρχές εκτελέσουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από 2.400 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στη βίαιη καταστολή από τις ιρανικές αρχές.

Ανησυχία για την ασφάλεια και τις περιφερειακές εντάσεις

Η κυβέρνηση του Κατάρ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να «λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων της ως ύψιστη προτεραιότητα», συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τον Ιούνιο, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στη βάση Αλ-Ουντέιντ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στις αμερικανικές επιθέσεις κατά πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η επίθεση του Ιουνίου απέδειξε την ικανότητα της Τεχεράνης να απαντήσει σε κάθε επίθεση.

«Αυτό θα βοηθούσε να υπάρξει πραγματική κατανόηση της βούλησης και της ικανότητας του Ιράν να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση», έγραψε ο Αλί Σαμχανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν με παρέμβαση στο Ιράν λόγω των δολοφονιών διαδηλωτών. Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τους φόνους και κάλεσε τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν».

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον έχουν καλέσει για συνομιλίες, αλλά οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από οποιαδήποτε συνάντηση».

Η κυβέρνηση του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να «κατασκευάσουν πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση». Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, στρατιωτικοί και ναυτικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

Οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό του Ιράν

Οι τελευταίες διαδηλώσεις στο Ιράν ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση του νομίσματος και την εκτίναξη του κόστους ζωής.

Τα αιτήματα σύντομα επεκτάθηκαν σε πολιτικές αλλαγές, αποτελώντας μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 2.403 διαδηλωτών, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, παρά τη διακοπή του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περισσότεροι από 18.000 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Το περίεργο δρομολόγιο του αεροσκάφους του Νετανιάχου

Ο «πόλεμος δηλώσεων» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στο Ιράν φαίνεται ότι έχει δώσει την θέση του σε πολιτικές αποφάσεις που ίσως οδηγήσουν τις επόμενες ώρες ή μέρες σε μια σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων, όπως έγινε το καλοκαίρι του 2025 με τα αμερικανικά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Όπως και τότε, ο ρόλος του Ισραήλ είναι κομβικός αλλά και η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή και ειδικά η στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ, είναι παράγοντας – «κλειδί» για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δείχνει στην Τεχεράνη ότι δεν θα κάνει πίσω ως προς την υποστήριξή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Αρκετές ενδείξεις μιας επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν ήρθαν σήμερα (14.01.2026) στο φως της δημοσιότητας, όταν το «Φτερό της Σιών» (Wing of Zion) – που λειτουργεί ως το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ για να μεταφέρει τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας – αναχώρησε ξαφνικά από τη βάση Νεβατίμ.

Προσωρινός προορισμός του Boeing φέρεται πως ήταν η Κρήτη, προτού το αεροσκάφος – μετά από μια ολιγόωρη παραμονή – πάρει τον δρόμο της επιστροφής στο νότιο Ισραήλ, ωστόσο αναλυτές έσπευσαν να τονίσουν ότι ίσως κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από αυτή την πτήση.

Κατά την διάρκεια της πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους του Ισραήλ προς την Κρήτη υπήρξε άλλο ένα «περίεργο» γεγονός: για λίγη ώρα το «Wing of Zion» πετούσε «φτερό με φτερό» με κυβερνητικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, ενώ πλησίασε και αεροσκάφος τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Παγώνουν την έκδοση βίζας

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την αναστολή της διαδικασίας έκδοσης μεταναστευτικών θεωρήσεων για 75 χώρες, ανάμεσά τους η Ρωσία και το Ιράν, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με στρατιωτικά πλήγματα κατά του ανώτατου ηγέτη της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητήθηκε από τους προξενικούς υπαλλήλους να αρνούνται προσωρινά την έκδοση θεωρήσεων. Το μέτρο θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση των διαδικασιών ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων των αιτούντων, όπως μετέδωσε το Fox News.

Μεταξύ των χωρών που επηρεάζονται από το πάγωμα των θεωρήσεων περιλαμβάνονται η Ρωσία, το Αφγανιστάν, η Σομαλία, η Ταϊλάνδη, η Υεμένη και το Ιράν. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια.