Αναλυτικά η ενημέρωση Διπλωματικών Συντακτών από την Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού:

Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων, ελληνικών συμφερόντων. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον. Από την ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός πετρελαιοφόρου υπήρχαν δύο Έλληνες. Είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός. Η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα βεβαίως θα θέσει και ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση και για τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη χώρα, μέσω και της Πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοιχτή. Η Ελλάδα υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών.

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τη δήλωσή μας στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη, ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές της δημοκρατίας. Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Nicolás Maduro στερείται νομιμοποίησης. Συμμεριζόμαστε την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Έχουμε πολλά θέματα τις τελευταίες μέρες.

Αναφορικά με τη Σομαλία, και εκεί εκφράσαμε την επίσημη ελληνική θέση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίσαμε την ανάγκη σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα σχετικά ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τον Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης. Η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποφευχθεί. Πέρα από την εσωτερική βεβαίως διάσταση, η αποσταθεροποίηση της Σομαλίας ενέχει σοβαρό κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στο Κέρας της Αφρικής και πέραν αυτού. Πιστεύουμε πως η κρίση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω διαλόγου και της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Περνάμε στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του, διαδοχικά, στη Ραμάλα και το Ισραήλ, όπου και διεξήχθη η τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Οι επισκέψεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι μία εκ των ελαχίστων χωρών που συνεργάζονται σε υψηλό επίπεδο τόσο με την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και με το Ισραήλ. Προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες τόσο σε διμερές, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών. Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή στις 28 Ιανουαρίου. Για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ως προς το σημερινό πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών: Όπως γνωρίζετε, στη 1 μ.μ. ο Υπουργός θα υποδεχθεί, εδώ στο Υπουργείο, τον ομόλογό του της Ολλανδίας, David van Weel. Θέματα της ατζέντας θα είναι οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και βεβαίως οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Σήμερα πάλι, η Υφυπουργός κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στις πολιτικές διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τη Δανία. Από πλευράς Δανίας, επικεφαλής θα είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και την Αρκτική, Jonas Bering Liisberg. Επίσης, σε λίγη ώρα, η Υφυπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, τα οποία πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα, σε συνέχεια και της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Αθήνα, του κ. Saleh, και της αμοιβαίας βούλησης για τη συνέχιση του διαλόγου, ενός ειλικρινούς διαλόγου, και της συνεργασίας σε σειρά θεμάτων. Η Υφυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη συμβολή της Ελλάδας ως κράτους μέλους τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην οριστική επίλυση του Λιβυκού μέσω της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, για την ανάδειξη μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, είναι σε εξέλιξη η επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη. Η αποστολή είναι απτό αποτέλεσμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στη Βεγγάζη, τον Ιούλιο του 2025, αλλά και της επίσκεψης στην Αθήνα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, του κ. Belgasem Haftar. Στην αποστολή συμμετέχουν περί τις 35 επιχειρήσεις στους κλάδους πληροφορικής, τεχνολογίας, κατασκευών, ενέργειας, ναυτιλίας, μηχανικής, υγειονομικής περίθαλψης και χρηματοοικονομικών. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματικό φόρουμ, το οποίο διοργανώνει το Ταμείο για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης.

Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία: Όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε στις 12 Ιανουαρίου τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Hakan Fidan. Τα θέματα της συζήτησης ήταν οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συζητήθηκε η ημερομηνία του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, η οποία δεν έχει οριστικοποιηθεί, ωστόσο αυτό θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Θα υπάρξουν σχετικές επίσημες ανακοινώσεις.

Σε ό, τι αφορά όμως την επόμενη εβδομάδα, έχουμε τον Πολιτικό Διάλογο και τη Θετική Ατζέντα στις 20 και 21 Ιανουαρίου. Επικεφαλής του πολιτικού διαλόγου είναι η Υφυπουργός Εξωτερικών, Πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, της Θετικής Ατζέντας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Από πλευράς Τουρκίας, επικεφαλής είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Πρέσβυς Mehmet Kemal Bozay. Αναφορικά με τον Πολιτικό Διάλογο, οι δύο Υφυπουργοί θα συζητήσουν, ως συνήθως, θέματα διμερών σχέσεων και τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την τελευταία τους συνάντηση, ενόψει βεβαίως και του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά τη Θετική Ατζέντα, προφανώς τα θέματα συζήτησης θα είναι οικονομικού ενδιαφέροντος. Και στη θετική ατζέντα θα συζητηθούν θέματα του επικείμενου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών το επόμενο διάστημα, αυτό που έχει οριστικοποιηθεί, πέρα από τη Νέα Υόρκη, είναι η τριμερής συνάντηση στο Κάιρο μεταξύ Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Αιγύπτου. Ως εκ τούτου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Κάιρο. Υπενθυμίζω ότι η τελευταία τριμερής είχε πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θέματα της τριμερούς αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Αυτά από πλευράς μου. Είμαι στη διάθεσή σας.

Κ. ΜΠΑΛΗ: Καλή χρονιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το Ιράν. Ποια είναι ακριβώς η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για τις κυρώσεις; Είναι η Ελλάδα από τις χώρες που τάσσονται υπέρ του να ονομαστούν τρομοκρατική οργάνωση οι «Φρουροί της Επανάστασης».

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Ως προς τις κυρώσεις, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητηθεί και στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ως προς το Ιράν, παραπέμπτω σε ό,τι ανέφερα στην εισαγωγή μου.

E. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα και καλή χρονιά και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω για το επεισόδιο εχθές με τα drones. Έχουμε κάποια πληροφορία σχετικά με το από πού προέρχονταν αυτά τα drones;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Καταλαβαίνω ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Δεν έχω κάποια περισσότερη πληροφορία. Ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: Καλή χρονιά και ειρηνική εύχομαι. Έχουμε το Διεθνές Δίκαιο που βγάζουμε ανακοινώσεις και έχουμε και το Διεθνές Δίκαιο του κυρίου Trump. Τελικώς, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, σκοπεύει η Ελλάδα να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ή να πιέσει προς κάποια κατεύθυνση έτσι ώστε η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει πιο ισχυρή;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας…;

Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: Αν σκοπεύει η Ελλάδα να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, να πιέσει, έτσι ώστε η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι η Ελλάδα, να γίνει πιο ισχυρή απέναντι σε όλες αυτές τις δηλώσεις και όλες αυτές τις παρεκτροπές που γίνονται.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο. Η εξωτερική της πολιτική είναι άμεσα συνυφασμένη με το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται διαχρονικά και με συνέπεια και με αυτή τη θέση πορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διμερείς της σχέσεις και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Χ. ΜΑΚΡΗ: Χρύσα Μακρή από τα «Παραπολιτικά». Είπατε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία συνάντησης Μητσοτάκη – Erdoğan. Ξέρουμε πότε θα οριστεί, πότε θα έχουμε κάτι νεότερο γι’ αυτό;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Όπως σας είπα, θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Χ. ΜΑΚΡΗ: Πότε; Μπορείτε να το προσδιορίσετε;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Δεν μπορώ καθόλου να το προσδιορίσω. Κρατάμε το ότι θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα, οπότε θα προσαρμοστούν χρονικά και οι ανακοινώσεις.

Χ. ΜΑΚΡΗ: Τον Φεβρουάριο;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Νομίζω ότι δεν έχουμε πει επίσημα κάτι τέτοιο στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλή χρονιά κι από μένα. Μελισσόπουλος από Βραδυνή και ΑΠΕ. Έχει το Υπουργείο Εξωτερικών κάποιο σχόλιο για όσα λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο; Με δεδομένο ότι ξεκίνησε η Κυπριακή Προεδρία στην Ε.Ε.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Ουδέν σχόλιο, έχει τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επ’ αυτού.

Δ. ΚΡΙΚΕΛΑΣ: Δημήτρης Κρικέλας, από το flash.gr και Flash TV. Καλή χρονιά. Ποια είναι η γενική εικόνα που έχετε για την κατάσταση τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στο Ιράν; Και αν ειδικότερα μπορείτε να μας πείτε κάτι για τους Έλληνες, για την κοινότητα στη Βενεζουέλα, ή αν αντίστοιχα υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που βρέθηκαν ή βρίσκονται ακόμη στο Ιράν. Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Σε ό,τι αφορά στη Βενεζουέλα: Καταρχάς, η χώρα μας εκπροσωπείται σε επίπεδο Επιτετραμμένου, η πρεσβεία μας εκεί είναι ανοιχτή. Είχε ανασταλεί η λειτουργία της για κάποια χρόνια. Από τον Αύγουστο του 2025 εκπροσωπείται και πάλι, όπως είπα, σε επίπεδο Επιτετραμμένου. Είναι σε επαφή με την ελληνική κοινότητα. Δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποιο αίτημα για εκκένωση ή αναχώρηση από τη χώρα. Οπωσδήποτε παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση και μέσω της Πρεσβείας μας στη Βενεζουέλα.

Σε ό,τι αφορά στο Ιράν: Και πάλι, όπως σας είπα, η Πρεσβεία μας είναι ανοιχτή. Η ελληνική κοινότητα είναι πολύ μικρή εκεί. Δεν υπάρχει, προς το παρόν, αίτημα εκκένωσης.

Χ. ΚΡΑΤΣΗ: Χριστίνα Κράτση από τον Alpha. Στη συνάντηση που θα έχει η κα Παπαδοπούλου με μέλη του Κοινοβουλίου της Λιβύης θα υπάρξει καθόλου συζήτηση για τον διάλογο που έχει ξεκινήσει για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών; Είχε ξεκινήσει ένας διάλογος, μάλιστα είχε γίνει και η πρώτη συνάντηση, αν θυμάμαι καλά.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Μιλάμε για τεχνικές συνομιλίες με την Τρίπολη. Εσείς μιλάτε τώρα για τη Βεγγάζη.

Χ. ΚΡΑΤΣΗ: Ναι.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Με τη Βεγγάζη δεν έχουν εκκινήσει τεχνικές συνομιλίες. Ως προς την Τρίπολη, βολιδοσκοπούνται ημερομηνίες από τα διπλωματικά επιτελεία.

Π. ΜΙΧΟΣ: Καλή χρονιά. Παναγιώτης Μίχος από το «Μανιφέστο». Στο θέμα της Βενεζουέλας, η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάστηκε με δύο φωνές, την πρώτη του Πρωθυπουργού με προσωπική του ανάρτηση και τη δεύτερη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αντιθέτως, για το θέμα της Γροιλανδίας, η ελληνική θέση είναι πιο σκληρή και ξεκάθαρη, ότι δεν πρέπει να υπάρξει εισβολή ή ό,τι πρόκειται να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι διακριτές περιπτώσεις, μία εισβολή και μία διαφαινόμενη εισβολή; Θέλω να πω, γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία θέσεων από πλευράς Ελλάδος; Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Δεν νομίζω ότι συμμερίζομαι την άποψή σας. Η θέση μας ήταν σαφής. Διατυπώθηκε επισήμως στο Συμβούλιο Ασφαλείας και βεβαίως, αυτό είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά στη Γροιλανδία, η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διατλαντική ασφάλεια. Αυτό βεβαίως πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο συλλογικά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και τηρώντας παράλληλα τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Η Ελλάδα υποστήριξε και τη δήλωση της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Δανίας της 6ης Ιανουαρίου. Το θέμα της Γροιλανδίας πρέπει να αναλυθεί και να διαμορφωθεί από την Δανία και τη Γροιλανδία. Είναι απόλυτα σαφής η θέση μας.

Π. ΜΙΧΟΣ: Στο περιθώριο της τριμερούς στο Κάιρο, θα υπάρξουν διμερείς συναντήσεις μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Αιγύπτιου ομολόγου του; Εάν ναι, θα συζητηθεί το θέμα του Σινά; Υπήρχε στα σκαριά προ μηνών ένα προσχέδιο συμφωνίας δέκα σημείων. Αυτό είναι ακόμα στο τραπέζι; Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις για το θέμα; Γιατί το έχουμε κάπως ξεχάσει. Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Σε ό,τι αφορά στη διμερή, ναι, θα υπάρξει συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Τα θέματα της διμερούς συνάντησης θα είναι οι διμερείς σχέσεις, η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, θέματα οικονομίας, μετανάστευσης και ενέργειας. Οπωσδήποτε θα συζητηθούν και τα θέματα που αφορούν στην Μονή Σινά. Όπως θυμόσαστε, είχε ανακοινωθεί η επίτευξη μιας προκαταρκτικής κοινής κατανόησης μεταξύ της ελληνικής και αιγυπτιακής πλευράς. Τώρα βεβαίως θα τεθεί υπ’ όψιν και της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, η οποία και θα έχει τον τελικό λόγο. Εκεί βρισκόμαστε. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα.

Δ. ΚΡΙΚΕΛΑΣ: Αφού το πήγαμε στη Γάζα, να μας πείτε λίγο ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου Εξωτερικών για την κατάσταση σήμερα στην Γάζα. Επειδή βλέπουμε ότι αυτή η φάση, όπως την είχατε περιγράψει, είναι πολύ στάσιμη, δεν γίνονται πολύ μεγάλα βήματα και σχεδόν σε καθημερινή βάση βλέπουμε το Ισραήλ να βγάζει ανακοινώσεις περί παραβίασης της εκεχειρίας και πολλά άλλα εντός της Λωρίδας.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Προφανώς και το παρακολουθούμε και προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, γιατί όπως είχαμε δηλώσει προκειμένου να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπεδωθεί η εκεχειρία και να ανακουφιστεί ο άμαχος πληθυσμός από την απρόσκοπτη παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Είμαστε εκεί και υπάρχει κάποιος λόγος που παραμένουμε εκεί. Θα δούμε τις εξελίξεις.

Π. ΜΙΧΟΣ: Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τουρκία επιδιώκει να ενταχθεί στο αμυντικό σύμφωνο Πακιστάν – Σαουδικής Αραβίας, το οποίο προβλέπει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ των δύο κρατών. Εάν όντως η Άγκυρα καταφέρει να εισέλθει σε αυτό τον αμυντικό μηχανισμό, η Ελλάδα θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της, καθώς, εδώ και χρόνια διαθέτει στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία δηλαδή, συστοιχίες Patriot; Αν συμβεί κάτι, παρακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών τα γεγονότα, έχουμε κάποια άποψη; Ευχαριστώ.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Βρισκόμαστε στο επίπεδο των δημοσιευμάτων. Προφανώς και παρακολουθούμε στενά και αξιολογούμε τα δεδομένα. Μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τη στρατηγική εταιρική σχέση που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία, η οποία αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς, όπως τον πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό.

Α. ΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελόπουλος, από iefimerida και efsyn. Μήπως υπάρχει και κάποιο σχόλιο για την πρόσφατη σφοδρή ρωσική επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη; Κάποιο σχόλιο του Υπουργείου Εξωτερικών;

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στον Οικουμενικό Πατριάρχη και συντασσόμαστε πλήρως με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: Σε αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, το θέμα δεν προέκυψε τώρα, και πριν ακόμη γίνει η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, είχε συγκληθεί Σύνοδος και δεν τους δέχθηκε ο Ρώσος Πατριάρχης, επί αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Β’. Να τα θυμίζουμε αυτά για να ξέρουμε από πότε ξεκίνησε το θέμα. Δεν έγινε τώρα.

Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, αλλά εγώ θα επανέλθω με διαφορετική διατύπωση στο ερώτημά μου, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο. Σας ανησυχεί, σας προβληματίζει η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κύπρο; Με τα όσα συμβαίνουν, αναφορικά με τα κίνητρα των αποκαλύψεων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές τόσο στην Κυπριακή Προεδρία όσο και ευρύτερα, σε μας, στον Ελληνισμό.

Λ. ΖΩΧΙΟΥ: Θα εμμείνω στην προηγούμενη απάντησή μου.