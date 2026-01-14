Το Ιράν εξέδωσε ευθεία απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδοντας φωτογραφία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ από την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024. Η εικόνα προβλήθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Σύμφωνα με το Agence France Presse (AFP), η προειδοποίηση μεταδόθηκε από το κρατικό δίκτυο της Τεχεράνης, προκαλώντας διεθνή ανησυχία για την κλιμάκωση της ρητορικής μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή του ιρανικού καθεστώτος προς τον Τραμπ μέχρι σήμερα. Έρχεται μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν, εάν συνεχιστεί η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αντιδράσεις στα διεθνή μέσα

«Η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μόλις ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Μετέδιδε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ μετά από μια απόπειρα δολοφονίας (από το καθεστώς) μαζί με ένα μήνυμα που έγραφε στα περσικά: “αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει”», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Emily Schrader, η οποία συνεργάζεται με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Η Έμιλι Σρέιντερ είναι αμερικανοϊσραηλινή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με εξειδίκευση στις ισραηλινές και ιρανικές υποθέσεις. Είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Institute for Voices of Liberty, ενός think tank που επικεντρώνεται στην πολιτική της Δύσης έναντι του Ιράν, και έχει συμβουλεύσει νομοθέτες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Τεχεράνη και τη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή.

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε πως το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά σε επίθεση από ΗΠΑ ή Ισραήλ, κατηγορώντας τις δύο χώρες για αναταραχές και χαρακτηρίζοντας Τραμπ και Νετανιάχου «δολοφόνους της ιρανικής νεολαίας».

Tο Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».