Ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί κινδυνεύει να εκτελεστεί σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο 26χρονος συμμετείχε στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ιρανικές αρχές σχεδίαζαν την εκτέλεση του Σολτανί. Το CNN επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, γνωστοποίησε ότι ο Σολτανί συνελήφθη στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη, σε σχέση με διαδηλώσεις στη Φαρντίς, στην επαρχία Καράτζ. Τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι είχε προγραμματιστεί η εκτέλεσή του.

Σύμφωνα με τη Hengaw, η οικογένεια του 26χρονου δεν έχει πρόσβαση σε καμία πληροφορία για την υπόθεσή του, ούτε γνωρίζει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η αδελφή του, αδειούχος δικηγόρος, προσπάθησε να αναλάβει την υπεράσπισή του, «αλλά οι αρχές μέχρι στιγμής της έχουν εμποδίσει την πρόσβαση στον φάκελο», σημειώνει η οργάνωση.

Η δίκη του Σολτανί διεξήχθη με εξαιρετικά ταχείες διαδικασίες, όπως δήλωσε συγγενής του στο CNN. Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνοπτικές θανατικές καταδίκες και οι εικονικές δίκες είναι συχνό φαινόμενο στο Ιράν. Η οικογένεια του Σολτανί είχε μόνο «μια σύντομη ευκαιρία για τελευταία επίσκεψη» πριν από την εκτέλεσή του, σύμφωνα με τη Hengaw.

Συγγενής που μίλησε στο CNN απηύθυνε έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δημόσια ενθαρρύνει τους διαδηλωτές στο Ιράν, να παρέμβει για να αποτραπεί η εκτέλεση. «Το αίτημά μας τώρα είναι ο Τραμπ να σταθεί πραγματικά πίσω από τα λόγια που είπε, γιατί ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους βασισμένος σε αυτές τις δηλώσεις», τόνισε. «Ένας άοπλος πληθυσμός εμπιστεύτηκε αυτά τα λόγια και τώρα δέχεται πυρά. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί. Σας παρακαλώ».