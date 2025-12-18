Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών, Υβέτ Κούπερ στο ελληνικό ΥΠΕΞ.

Κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε σχετικά με την πώληση Eurofighter στην Τουρκία: «Θα ήθελα να τονίσω ότι στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης θεωρώ αναγκαίο ότι οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών».

Την ίδια θέση είχε μεταφέρει ο Έλληνας ΥΠΕΞ στη Βρετανίδα ομόλογό του προ εβδομάδων σε συνάντηση που είχαν για διμερείς διαβουλεύσεις στο Μπαχρέιν.

Αναφερόμενος ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε με την Βρετανίδα ομόλογό του, είπε πως συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της Ουκρανίας , την οποία η Ελλάδα «θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και την εμπέδωση μιας βιώσιμης ειρήνης. Ειρήνη, η οποία θα κατοχυρώνει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα προβλέπει εκείνες τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

Ακολουθεί το πλήρε κείμενο των δηλώσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη:

Καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα την Υπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτειακών και Αναπτυξιακών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper. Μία πολιτικό με ισχυρή προσωπικότητα και αξιοσημείωτο διεθνή λόγο.

Η επίσκεψη αυτή, μάλιστα, έρχεται 8 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Για τον λόγο αυτό η παρουσία σας στην Ελλάδα, κα Υπουργέ, έχει εξαιρετικά μεγάλο συμβολισμό και μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Με το Ηνωμένο Βασίλειο είμαστε παραδοσιακοί σύμμαχοι και φίλοι. Μας συνδέουν ιστορικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί δεσμοί.

Και είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στην εποχή μας, τα θεμέλια αυτά που θέσαμε πριν δύο και πλέον αιώνες, να τα ενισχύσουμε, ώστε οι σχέσεις μας να γίνουν ακόμα πιο στέρεες και ισχυρές.

Εξάλλου, σε αυτό συμβάλλουν ουσιαστικά η ελληνική ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα που είναι εγκατεστημένη στη χώρα, οι Βρετανοί πολίτες που επισκέπτονται ξανά και ξανά τη χώρα μας. Όλοι αυτοί αποτελούν μέχρι σήμερα έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο, μία ισχυρή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας.

Η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι ιδιαίτερα παραγωγική.

Ως προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, συζητήσαμε για τις τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας, τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, καθώς και την προώθηση της δικαιότερης κατανομής των αμυντικών βαρών.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης, θεωρούμε αναγκαίο ότι οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών.

Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις σχετικά με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την προστιθέμενη αξία της πολυμέρειας σε μία αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας υπερτοπική κατάσταση κρίσεων.

Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος: για την εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου, για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ως προς την Ουκρανία, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και την εμπέδωση μιας βιώσιμης ειρήνης. Ειρήνη, η οποία θα κατοχυρώνει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα προβλέπει εκείνες τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής.

Για τη Γάζα, συμφωνήσαμε με την κα Υπουργό στην ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και της παροχής μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστίνιους. Είναι στρατηγική επιλογή μας να έχουμε ενεργό ρόλο στις προσπάθειες ειρήνευσης στη Γάζα, στον ανθρωπιστικό τομέα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών.

Κα Υπουργέ,

Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά σε μια ασταθή περιοχή, είναι αναπόσπαστο μέρος της Μεσογείου και δη, της Ανατολικής. Είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος με στρατηγικό, σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή και αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γεωγραφικού και γεωπολιτικού χώρου με μοναδικό στόχο την οικοδόμηση ενός παραδείγματος ειρήνης και ευημερίας σε μια περιοχή που έχει τόσο πολύ υποφέρει από πολέμους και διενέξεις.

Στην εν λόγω περιοχή επικρατούν χρόνια προβλήματα και συσσωρεύονται σύγχρονες προκλήσεις παγκοσμίων διαστάσεων. Η τρομοκρατία, η θαλάσσια ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση είναι μερικές από αυτές.

Για τη μετανάστευση, συμφωνήσαμε την έναρξη δομημένου διαλόγου προκειμένου να συντονίσουμε τις προσπάθειες για την από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης. Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αναβαθμίσαμε ουσιωδώς, τις δομές φιλοξενίας, επιταχύναμε τις διαδικασίες απονομής ασύλου, αλλά ταυτόχρονα επιτηρούμε, με συνέπεια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα και εφαρμόζουμε ένα εξαιρετικά αυστηρό εθνικό κυρωτικό πλαίσιο.

Θεωρούμε, εντούτοις, αναγκαίο να υπάρξει ευρύτερη διακρατική συνεργασία, τόσο σε σχέση με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος της διακίνησης ανθρώπων, όσο και για τη διαχείριση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της αλληλεγγύης και τονίζει την ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας με τους εταίρους μας αλλά και με τρίτες χώρες.

Με την κυρία Υπουργό διερευνήσαμε επίσης τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς μας συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικού χαρακτήρα παγκόσμιο αίτημα που απηχεί την οικουμενικότητα του μνημείου. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την βρετανική πλευρά.

Κυρία Υπουργέ,

Θεμέλιο της διμερούς μας σχέσης είναι το Διμερές Στρατηγικό Πλαίσιο Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος-μέλος που υπέγραψε αυτή του είδους τη Συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έξοδο της χώρας από την ΕΕ.

Το πλαίσιο αυτό ενδυναμώθηκε κατά την πρόσφατη Τρίτη Ετήσια Επισκόπηση, μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του Βρετανού Υφυπουργού Εξωτερικών, κυρίου Stephen Doughty.

Είναι επιθυμία, αλλά και βαθιά μας πεποίθηση, ότι οφείλουμε να εργαστούμε για να φέρουμε τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, όπως το απαιτεί η ιστορία και η συναντίληψη των λαών μας.

Αγαπητή κυρία Υπουργέ, εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και προσβλέπω στην εποικοδομητική μας συνεργασία.