Αταλάντευτη στάση σε σχέση με τις ήδη εκπεφρασμένες θέσεις τους για το Κίεβο και τη Μόσχα τήρησαν σήμερα Αθήνα και Λευκωσία στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) το οποίο διεξήχθη νωρίτερα μέσω τηλεδιάσκεψης με φόντο το υπό συζήτηση ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Κατά την παρέμβασή του στο έκτακτο ΣΕΥ των 27 Ευρωπαίων ΥΠΕΞ υπό την Κάγια Κάλας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε για τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Όπως τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, η Ελλάδα τάσσεται παγίως κατά του αναθεωρητισμού και υπέρ του σεβασμού της αρχής του απαραβίαστου των συνόρων.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε πως η ΕΕ θα πρέπει να έχει ρόλο στην επόμενη μέρα στην Ουκρανία διότι την αφορά άμεσα δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επιπλέον, επανέλαβε πως για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία θα πρέπει να είναι μέρος της σχετικής διαπραγμάτευσης ενώ επεσήμανε πως θα πρέπει οποιαδήποτε συμφωνία να την έχει αποδεχθεί η ίδια.

Λευκωσία για ειρηνευτικό σχέδιο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποιος κατά τη δική του παρέμβαση τόνισε ότι τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα δεν μπορούν να αναδιαμορφώνονται διά της βίας.

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, επιπλέον, σημείωσε πως η ειρήνη δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στη διακοπή των εχθροπραξιών αλλά να επιδιώκει μια διαρκή λύση η οποία θα αποτρέπει μελλοντική επιθετικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, ανέδειξε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η αμερικανική εμπλοκή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην προώθηση των προσπαθειών για ειρήνευση.

Το μήνυμα της ΕΕ προς την Ρωσία

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των 27 ΥΠΕΞ της ΕΕ υπογραμμίστηκε πως δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς την ενεργό, ουσιαστική και ελεύθερη συμμετοχή της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαρπαγματεύσεων ενώ κρίθηκε ως απαραίτητη παράμετρος η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ.

Απο τη δική της πλευρά, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, σε δηλώσεις που έκανε με το πέρας της έκτακτης τηλεδιάσκεψης, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως θα «πρέπει ακόμη να περάσουμε από μια κατάσταση όπου η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται σε μια κατάσταση όπου πρέπει να διαπραγματευτεί».