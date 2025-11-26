Ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα έστειλε από τις Βρυξέλλες η Κάγια Κάλας. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία περνά μέσα από τον περιορισμό της στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας και τη σημαντική μείωση του αμυντικού της προϋπολογισμού.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός και ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Ρωσίας πρέπει να περιοριστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ο πραγματικός τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση αυτού του πολέμου, τότε στην πραγματικότητα θα πρέπει να περιορίσουμε τον ρωσικό στρατό και τον στρατιωτικό τους προϋπολογισμό», υπογράμμισε η Κάλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ακόμη ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία οφείλει να περιλαμβάνει παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά.

Όπως τόνισε, η συγκράτηση του οπλοστασίου και των οικονομικών πόρων του Κρεμλίνου αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση τόσο για την αποτροπή νέας ανάφλεξης όσο και για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερότητας στην περιοχή.