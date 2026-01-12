Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με «μουστάκια από γάλα» σε ανάρτηση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, στο πλαίσιο των νέων διατροφικών συστάσεων που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μια σαφή αναφορά στη θρυλική καμπάνια για την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, το υπουργείο δημοσίευσε εικόνα του Αμερικανού προέδρου με «μουστάκια» από γάλα και το μήνυμα: «Τα “μουστάκια από γάλα” επιστρέφουν, να πίνετε πλήρες γάλα».

Η φωτογραφία φαίνεται να είναι προϊόν φωτομοντάζ, αν και, όπως σχολιάζουν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα βέβαιος.

Οι νέες διατροφικές οδηγίες

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε νέες οδηγίες διατροφής, οι οποίες ενθαρρύνουν τους πολίτες να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη και πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα, περιορίζοντας παράλληλα τη ζάχαρη.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης την αποφυγή υπερβολικά επεξεργασμένων τροφών, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη υγεία και ισορροπημένη διατροφή.

Η καμπάνια Make America Healthy Again

Οι παραπάνω οδηγίες εντάσσονται στην καμπάνια Make America Healthy Again (MAHA), την οποία στηρίζει ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής για τους Αμερικανούς πολίτες.

Η επιστροφή της «Got Milk?»

Η καμπάνια «Got Milk?» ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει την κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Κατά το παρελθόν, πολλές διασημότητες είχαν φωτογραφηθεί με τα χαρακτηριστικά «μουστάκια από γάλα», συμβάλλοντας στη μεγάλη απήχηση της εκστρατείας στις ΗΠΑ.