Εν μέσω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, που σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για πιθανή παρέμβαση στη χώρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και στρατιωτικής δράσης.

Με βάση τη στρατηγική προσέγγιση του Τραμπ και τα παραδοσιακά εργαλεία ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τεχεράνη, οι πιθανές στρατιωτικές επιλογές, από τη λιγότερο έως τη περισσότερο κλιμακούμενη, παρουσιάζονται ως εξής:

Περιορισμένα στοχευμένα πλήγματα

Η πλέον ρεαλιστική επιλογή για τον Τραμπ θα ήταν τα λεγόμενα stand-off strikes, δηλαδή περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα που θα επέτρεπαν την επίδειξη «ισχύος» χωρίς γενικευμένο πόλεμο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν πυραύλους Κρουζ (Tomahawk), βομβαρδιστικά B-2 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας.

Οι στόχοι θα περιλάμβαναν εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, δυνάμεις καταστολής, κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων. Σκοπός μιας τέτοιας επιχείρησης θα ήταν η επίδειξη αποφασιστικότητας, η ενίσχυση της εσωτερικής πίεσης στο καθεστώς και η αποφυγή μαζικών απωλειών αμάχων.

Ναυτικός και αεροπορικός αποκλεισμός

Σε δεύτερο επίπεδο, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιβάλει αποκλεισμό με ενίσχυση του αμερικανικού στόλου στον Περσικό Κόλπο, για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και τη διασφάλιση της «ελευθερίας ναυσιπλοΐας». Παράλληλα, θα επιδιωκόταν ο αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, με στόχο τον οικονομικό και ψυχολογικό στραγγαλισμό του καθεστώτος.

Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε άνοδο των τιμών ενέργειας και θα προκαλούσε διεθνή πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κυβερνοπόλεμος

Ένα πλήγμα που ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι ο κυβερνοπόλεμος, με επιθέσεις σε δίκτυα ασφαλείας, επικοινωνίες και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, δεν αποκλείονται μυστικές επιχειρήσεις για την υποστήριξη αντικαθεστωτικών δικτύων ή την πρόκληση σαμποτάζ σε κρίσιμες δομές.

Αν και τέτοιου είδους επιχειρήσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές δυσλειτουργίες, έχουν περιορισμένο πολιτικό αντίκτυπο, καθώς σπάνια οδηγούν σε άμεση ανατροπή καθεστώτος.

Εκτεταμένα στρατιωτικά πλήγματα

Σε περίπτωση σοβαρής κλιμάκωσης, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα κατά στρατηγικών υποδομών, όπως συστήματα αεράμυνας, στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στόχος θα ήταν η αποδόμηση της κρατικής ισχύος και η επιτάχυνση της εσωτερικής κατάρρευσης του καθεστώτος.

Μια τέτοια επιλογή, ωστόσο, ενέχει υψηλό ρίσκο, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση.

Χερσαία επέμβαση

Η πιο ακραία –και σχεδόν απίθανη– επιλογή θα ήταν η χερσαία εισβολή. Μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών και πολυετή κατοχή του Ιράν, κάτι που θεωρείται ασύμβατο με το πολιτικό προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ και δύσκολα αποδεκτό από την αμερικανική κοινή γνώμη.

Στην πράξη, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εάν προηγηθεί σημαντική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ή των συμμάχων τους.

Το Ιράν βρίσκεται σε «πόλεμο κατά τρομοκρατών»

Τα περιορισμένα και στοχευμένα πλήγματα θα ήταν η πιθανότερη επιλογή του Αμερικανού προέδρου, αν αποφάσιζε να δείξει «ισχύ» χωρίς πόλεμο.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε την αντίδραση των αρχών κατά των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ως «πόλεμο κατά τρομοκρατών», απευθυνόμενος σε διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη προς υποστήριξη της κυβέρνησης.

Το Ιράν διεξάγει «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, μιλώντας για έναν οικονομικό, έναν ψυχολογικό πόλεμο, έναν «στρατιωτικό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και «τώρα έναν πόλεμο κατά τρομοκρατών».

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στους εχθρούς του να επιτύχουν τους στόχους τους», είπε, στέκοντας κάτω από πανό που έγραφαν στα περσικά «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.