Η κατάσταση στο Ιράν βρίσκεται πλέον “υπό πλήρη έλεγχο” μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι με την προειδοποίησή του προς την Τεχεράνη πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν αν οι διαδηλώσεις εξελιχθούν σε αιματηρές, ενθαρρύνει “τρομοκράτες” να επιτεθούν σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας, με στόχο να προκαλέσουν ξένη παρέμβαση.

“Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο“, υπογράμμισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας τη διττή στάση της Τεχεράνης απέναντι στις διεθνείς πιέσεις.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει διαπραγματεύσεις

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η ιρανική ηγεσία επικοινώνησε με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτεί», μετά τις πρόσφατες απειλές του για στρατιωτική επιχείρηση. Η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνάντηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Παχλαβί: Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό»

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην σάχη του Ιράν και εξέχουσα μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, κάλεσε χθες τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», τη στιγμή που η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας επιχειρεί να καταστείλει τις μαζικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη χώρα.

Ο Παχλαβί, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X στα περσικά και στα αγγλικά, απηύθυνε έκκληση προς τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να επιλέξουν αν θα σταθούν «στο πλευρό του λαού» ή αν θα γίνουν «συνεργοί των δολοφόνων του», προειδοποιώντας ότι η δεύτερη επιλογή θα τους στιγματίσει με «αιώνιο όνειδος» και καταδίκη από το έθνος.

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς του εξωτερικού, ο Παχλαβί υπογράμμισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να τα «κοσμήσουν» με την εθνική σημαία του Ιράν. Η αναφορά του θεωρήθηκε σαφής υπαινιγμός στη σημαία της προεπαναστατικής μοναρχίας, που αντικαταστάθηκε με την ισλαμική μετά το 1979.

Διαδηλώσεις σε Λονδίνο και Ιράν

Το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, όπου ένας άνδρας ανέβηκε στο μπαλκόνι του κτιρίου και για λίγη ώρα αντικατέστησε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με εκείνη της μοναρχίας.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την καταστολή στο εσωτερικό του Ιράν εντείνονται. Η χώρα παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου θεωρούνται οι σοβαρότερες των τελευταίων τριών ετών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη των κινητοποιήσεων κυμαίνεται μεταξύ 200 και 540, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της κρατικής καταστολής.