Η αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRA κάνει λόγο για τουλάχιστον 420 νεκρούς διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν το Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που παρουσίασε στο CNN ο Σκάιλαρ Τόμσον, αναπληρωτής διευθυντής της οργάνωσης Human Rights Activists in Iran (HRA), τουλάχιστον 420 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και οκτώ παιδιά. Το ειδησεογραφικό σκέλος της οργάνωσης φέρει την ονομασία Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό των 162 νεκρών που είχε δοθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το CNN επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η HRANA.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη για τις διαθέσιμες επιλογές αντίδρασης στις εξελίξεις στο Ιράν. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το ιρανικό καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει.

Τραμπ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν εάν οι αρχές προχωρήσουν σε δολοφονίες διαδηλωτών, ενώ η χώρα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου εδώ και δύο εβδομάδες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση». Δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε πως στις συζητήσεις περιλαμβάνονται στρατιωτικά πλήγματα, αν και τα περισσότερα σενάρια που εξετάζονται προς το παρόν είναι «μη κινητικά».

Τα μέτρα που συζητούνται εστιάζουν στην αποτροπή, όπως η αποστολή ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου στην περιοχή, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις ή επιχειρήσεις πληροφόρησης κατά της ιρανικής ηγεσίας. Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι η τελική στάση του Τραμπ παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί.

