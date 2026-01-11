Σύμφωνα με τους New York Times και τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει ήδη ενημερωθεί για στρατιωτικές επιλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει τελική απόφαση. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση, δηλώνοντας: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

🔴 Reportedly Pounak, Tehran, now. I’m asking every major account to please amplify optimistic messages and news, as a counterbalance to only doomsday casualty news. People are out and fighting for their lives. Don’t scare them into going home. pic.twitter.com/yi8GMAmA5I — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 11, 2026

Ανησυχία στο Ισραήλ και κλιμάκωση στην Τεχεράνη

Τρεις ισραηλινές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση. Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση στο Ιράν.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».

Νωρίτερα σήμερα επικράτησε ένταση στο ιρανικό κοινοβούλιο, όταν βουλευτές φώναξαν το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου της Βουλής, ο οποίος προειδοποίησε για αντίποινα σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με το Sky News.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, μετά τη ραγδαία πτώση του ριάλ, το οποίο κατρακύλησε σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ανά δολάριο. Η νομισματική κρίση εντείνει τις πιέσεις σε έναν ήδη δοκιμαζόμενο πληθυσμό, λόγω των διεθνών κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που επιβλήθηκαν μετά τον περσινό ισραηλινοαμερικανικό πόλεμο.

Remarkable that this is the street presence in Iran despite estimates of more than 2,000 murdered by the regime in the last few days and nearly 3 days of a total communications blackout in Iran. All eyes must stay on Iran. It’s past time for this regime to face the music for… pic.twitter.com/vGrS0NzZGJ — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 11, 2026

Οι ταραχές έχουν εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα τους, με τη χώρα να παραμένει σχεδόν αποκομμένη από το διαδίκτυο. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις με στόχο την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.

Αντιδράσεις της ιρανικής ηγεσίας

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι εκμεταλλεύεται την αναταραχή και προειδοποίησε πως δεν θα ανεχθεί ξένους «σαμποτέρ» ή «μισθοφόρους των ξένων». Σε τηλεοπτικό του μήνυμα δήλωσε: «Ο Τραμπ πρέπει να γνωρίζει ότι τύραννοι όπως ο Φαραώ, ο Νιμρώδ και οι Σάχηδες του Ιράν έπεσαν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Το ίδιο θα συμβεί και με εκείνον».

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους» εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε επίθεση.

This is not a protest. It is a revolution. Yes, Iran is looking at FREEDOM. January 2026 Iran. pic.twitter.com/CI4UXMd3lZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Κατηγορίες για κατασκοπεία και διεθνείς αντιδράσεις

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τη σύλληψη ξένου υπηκόου, κατηγορούμενου για κατασκοπεία υπέρ της ισραηλινής Μοσάντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ύποπτος είχε σταλεί για συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση της κατάστασης ενόψει πιθανών επιθέσεων.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι «Ισραηλινοί πράκτορες δρουν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Ιράν» με στόχο την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι παρόμοιες επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του περσινού πολέμου.

Παρέμβαση του έκπτωτου Σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του έκπτωτου Σάχη του Ιράν και κάτοικος ΗΠΑ, κάλεσε τους Ιρανούς να οργανώσουν πιο στοχευμένες διαδηλώσεις με σκοπό την κατάληψη και διατήρηση των κέντρων των πόλεων. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε: «Στόχος μας δεν είναι πλέον μόνο να βγούμε στους δρόμους, αλλά να προετοιμαστούμε για να κρατήσουμε τα κέντρα των πόλεων», προσθέτοντας ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν.

Ωστόσο, ο Παχλαβί διαθέτει περιορισμένη υποστήριξη εντός της χώρας, καθώς πολλοί συνδέουν την οικογένειά του με δεκαετίες αυταρχικής διακυβέρνησης πριν από την επανάσταση του 1979. Οι σχέσεις του με το Ισραήλ έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις, ιδίως μετά τον περσινό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.