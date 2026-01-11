Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», ανέφερε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «όλοι ελπίζουμε πως το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας», εκφράζοντας τη στήριξή του στους διαδηλωτές που αντιδρούν στο καθεστώς της Τεχεράνης.