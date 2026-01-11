Ένταση επικράτησε στο ιρανικό κοινοβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση, όταν βουλευτές φώναξαν το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα επεισόδια σημειώθηκαν αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου της Βουλής, ο οποίος προειδοποίησε για αντίποινα σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με το Sky News.

Iran’s parliament speaker warned the U.S. military and Israel would be “legitimate targets” if America strikes the Islamic Republic. Qalibaf made the threat as lawmakers rushed the dais in the Iranian parliament, shouting: “Death to America!” pic.twitter.com/oO7RXF2MBB — Geo View (@theGeoView) January 11, 2026

Το οπτικοακουστικό υλικό από τη συνεδρίαση μεταδόθηκε από την κρατικά ελεγχόμενη ραδιοτηλεοπτική αρχή IRIB, καταγράφοντας τις στιγμές έντασης και τα συνθήματα κατά της Ουάσιγκτον.

Το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική» και η ιστορική του ρίζα

Το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», γνωστό στα περσικά ως «Marg bar Amrika», έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Καθιερώθηκε από τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, πρώτο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, μετά την ανατροπή του φιλοαμερικανικού καθεστώτος του τελευταίου σάχη.

Η φράση αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως πολιτικό σύνθημα, συμβολίζοντας την αντίθεση του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απειλές για αντίποινα και αυξημένος συναγερμός

Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Παράλληλα, ισραηλινές πηγές έκαναν λόγο για αυξημένο συναγερμό ενόψει πιθανής στρατιωτικής εμπλοκής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με επέμβαση στο Ιράν, προειδοποιώντας τους ηγέτες της χώρας να μην στραφούν βίαια κατά των διαδηλωτών. Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τον ιρανικό λαό.

Εσωτερική αναταραχή και οικονομική κρίση

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, ως αντίδραση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση. Σύντομα εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις, αποκτώντας πολιτικά χαρακτηριστικά.

Έχουν σημειωθεί επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

Προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Κατά τη συνεδρίαση της Βουλής, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει σε «λανθασμένους υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές, όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία, θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καλιμπάφ, προκαλώντας νέο κύμα χειροκροτημάτων από τους βουλευτές.