Ένα νέο σκίτσο του Αρκά αποτυπώνει με έντονο συμβολισμό τις δραματικές εξελίξεις στο Ιράν και τον αγώνα του λαού για ελευθερία. Στο έργο, μια γυναίκα υψώνει τη γροθιά της μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, με τη σημαία του Ιράν να κυματίζει και το μήνυμα «Freedom for Iran» να δεσπόζει.

Ο γνωστός σκιτσογράφος, με τη χαρακτηριστική του γραφή, εστιάζει στη δύναμη της εικόνας και στον ρόλο των γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων. Η φιγούρα στο προσκήνιο λειτουργεί ως σύμβολο αντίστασης, αξιοπρέπειας και ελπίδας, σε μια χώρα που βιώνει μία από τις πιο έντονες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών.

Το σκίτσο του Αρκά έρχεται σε μια περίοδο όπου το Ιράν συγκλονίζεται από μαζικές κινητοποιήσεις, βίαιη καταστολή, συλλήψεις και περιορισμούς στην ενημέρωση. Παρά το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο και την προσπάθεια φίμωσης των διαμαρτυριών, το μήνυμα της ελευθερίας συνεχίζει να μεταδίδεται – και η τέχνη γίνεται μέσο έκφρασης και καταγγελίας.

Με λιτά αλλά δυνατά στοιχεία, ο Αρκάς δεν σχολιάζει απλώς την επικαιρότητα, αλλά παίρνει σαφή θέση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπενθυμίζοντας πως η ελευθερία παραμένει διαχρονικό και παγκόσμιο αίτημα.