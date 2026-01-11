Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα (11/1) στη διάρκεια διαγγέλματός του, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να «σπείρουν χάος και αταξία» στο Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι υποκινούν «ταραχές», ενώ κάλεσε τους Ιρανούς να κρατήσουν αποστάσεις από τους «ταραξίες και τους τρομοκράτες».

Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών

Η κατάσταση στο Ιράν καθημερινά κλιμακώνεται με τους διαδηλωτές να ζητούν την καθαίρεση του Αλί Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει στο πλευρό του τον στρατό, ενώ σε βίντεο που έρχονται στο φως ακούγονται σφοδροί πυροβολισμοί.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορες πόλεις της χώρας. Σε υλικό που έφερε στη δημοσιότητα το Iran International ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Ιράν προς Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις» – 116 νεκροί, μπλακ άουτ στο διαδίκτυο

Η Τεχεράνη απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι θα απαντήσει σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στοχοθετώντας το Ισραήλ και βάσεις των ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το Τελ Αβίβ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού ενόψει πιθανής κλιμάκωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα επέμβει στο Ιράν, καλώντας την ιρανική ηγεσία να αποφύγει τη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών. Χθες, Σάββατο, επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς πολίτες που διαμαρτύρονται.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, με αφορμή τον υψηλό πληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Σύντομα εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις, αποκτώντας πολιτικό χαρακτήρα και συνοδευόμενες από επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

Απειλές αντιποίνων και συλλήψεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον «να μην κάνει λάθος υπολογισμούς». Όπως δήλωσε, «σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (Ισραήλ) και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους».

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη βασικών προσώπων του κινήματος διαμαρτυρίας. Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων που εμπλέκονται στις ταραχές», χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Ανησυχία στο Ισραήλ και διεθνείς αντιδράσεις

Τρεις ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό, χωρίς να διευκρινίζουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο στρατός δεν απάντησε σε σχετικά ερωτήματα.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν έχει διακοπεί εδώ και περισσότερες από 60 ώρες, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks, που επισημαίνει ότι «η λογοκρισία αυτή αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Η οργάνωση Hrana, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 116 άνθρωποι, ανάμεσά τους 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κηδείες αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

«Παιχνίδι αντοχής» μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». Παράλληλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, συζητήθηκε –σύμφωνα με ισραηλινή πηγή– το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής», εξηγώντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να διατηρήσει την πίεση, ενώ το καθεστώς προσπαθεί να καταστείλει τις κινητοποιήσεις πριν οι ΗΠΑ βρουν αφορμή για επέμβαση.

Το Ισραήλ, πάντως, δεν έχει εκφράσει πρόθεση εμπλοκής. Ο Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα είναι «φρικτές» σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης, σημειώνοντας πως «θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν».