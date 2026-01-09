Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Russian Shahed/Geran-type long-range strike drones are impacting residential buildings in the capital of Ukraine, Kyiv, tonight. pic.twitter.com/tl7g2vcbG6 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) January 8, 2026

Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από drones με διαφορά λίγων λεπτών. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση.

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές της πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ ένα άλλο συνετρίβη έξω από ιατρική δομή.

🤬 I FUCKING HATE that no one in the world reacts any more to massive drones/planes hitting into residential buildings and a load of women and children burning to death. and you’ll hear NOTHING about it in the news tomorrow. RIP KYIV 💔😢 pic.twitter.com/XpYQbNeCsl — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 8, 2026

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγιναν τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

BREAKING: A large swarm of Russian suicide drones is striking Kyiv pic.twitter.com/2iIwPlp1x6 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έσπευσαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.