Τουλάχιστον 13 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε νέα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα. Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές ημέρες μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, τέσσερις άνθρωποι –ανάμεσά τους τρία παιδιά– σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό drone έπληξε σκηνή εκτοπισμένων στη νότια Γάζα.

Στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ένα κορίτσι 11 ετών έχασε τη ζωή του κοντά στον καταυλισμό εκτοπισμένων της Τζαμπάλια, ενώ πλήγμα εναντίον σχολείου προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου. Παράλληλα, επίθεση με drone στη Χαν Γιούνις είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Η Πολιτική Προστασία ανέφερε επίσης ότι δύο ακόμη Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχαν αναφερθεί τέσσερις ακόμη νεκροί από αεροπορικό πλήγμα σε κατοικία στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

«Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 13 μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας (…), μια κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», τόνισε ο Μπασάλ.

Αντίδραση Ισραήλ και Χαμάς

Σε ανακοίνωσή του το πρωί της Παρασκευής, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έπληξε με ακρίβεια τρομοκράτες της Χαμάς και υποδομές (…) στο βόρειο και νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», σε απάντηση στην εκτόξευση «βλήματος» από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η εκτόξευση βλήματος από τη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, δήλωσε στο AFP ότι τα πλήγματα «επιβεβαιώνουν ότι η ισραηλινή κατοχή εγκαταλείπει τη δέσμευσή της στην εκεχειρία».

Εύθραυστη εκεχειρία και ανθρωπιστική κρίση

Η εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, παραμένει εύθραυστη. Καθημερινά σημειώνονται επεισόδια, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στις 22 Νοεμβρίου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι από ισραηλινά πλήγματα.

Συνολικά 425 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον θάνατο τριών στρατιωτών.

Με δεδομένους τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στη Γάζα, το AFP επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που ανακοινώνουν οι δύο πλευρές.