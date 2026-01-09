Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, σχολίασε δημόσια την πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα. Ο κ. Ρούτσι, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας επί 23 ημέρες στην πλατεία Συντάγματος, πήρε σαφείς αποστάσεις από την πρωτοβουλία της, καλώντας την παράλληλα να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου των θυμάτων της τραγωδίας.

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα μου δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα ξεκάθαρα για το παιδί μου, να βρω την αλήθεια.

Εφόσον το δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο.

Στην ερώτηση αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα», δήλωσε ο κ. Ρούτσι στον ΑΝΤ1.

«Όχι» ήταν η απάντηση του Πάνου Ρούτσι στο ερώτημα αν έχει δεχθεί πρόταση από τη Μαρία Καρυστιανού. «Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομα, αλλά τίποτε δεν με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά», είπε στη συνέχεια.

Στην ερώτηση, τέλος, τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει».