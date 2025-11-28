Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας που βιώνει τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού του, έκανε μια βραδινή έξοδο στο κέντρο όπου εμφανίζονται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής, όπως αποκαλύφθηκε από την εκπομπή “Πρωινο” του ΑΝΤ1. Αντιμέτωπος με τα σχόλια, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι ήθελε απλώς λίγες ώρες να ξεφύγει, να μιλήσει με έναν φίλο και να πιει ένα ποτό, γιατί ακόμη και μέσα στον πόνο, ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζήσει μικρές στιγμές ανακούφισης.

“Είχα την ανάγκη να βγω έξω. Τίποτα άλλο. Η Άντζελα είναι πολύ ευθύς άνθρωπος. Πάντα την εκτιμούσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια και την στήριξη” είπε στον ΑΝΤ1 ο Πάνος Ρούτσι καθώς νωρίτερα η τραγουδίστρια είχε πει από σκηνής “έχω χάσει κι εγώ δικούς μου ανθρώπους πολλά χρόνια πίσω, αλλά στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω έναν νέο πατέρα να χάνει ένα τόσο νέο παιδί. Θέλω να τον στηρίξουμε, να τον αγαπάμε και να είμαστε μαζί του”.

“Δεν με επηρεάζει κανένα σχόλιο. Αυτά που γράφονται, δεν σταματάνε ποτέ. Το ξέρετε. Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω; Δεν έχει δικαίωμα να πιει ένα ποτό έξω; Δεν έχει δικαίωμα να βγει βόλτα; Δεν έχει δικαίωμα να πάει ταξίδι;” συνέχισε ο κ. Ρούτσι στις δηλώσεις για την βραδινή έξοδό του.

“Έχουμε έναν πόνο, που αυτός ο πόνος με κάθε τρόπο πρέπει να διαχειριστεί. Υπάρχουν φορές που έχεις την ανάγκη να πας έξω, με έναν φίλο σου, να ξεχαστείς με κάποιο τρόπο για λίγες ώρες, να πεις με το φίλο σου μια κουβέντα και να πιεις ένα ποτάκι. Είναι κακό;” συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας είπε “δεν έχουμε πενθήσει ακόμα, κάθε μέρα σκεφτόμαστε πως σε μια ευρωπαϊκή χώρα γίνεται να μην μπει κανείς φυλακή. Δεν θα τα παρατήσουμε, όσοι φταίξανε, όσοι είχαν ανάμειξη σε αυτό το έγκλημα θα μπουν φυλακή. Καταθέσαμε αίτηση εκταφής και περιμένουμε από τον εισαγγελέα να ορίσει ημερομηνία και έχουμε ορίσει δικό μας πραγματογνώμονα”.

Τα αιχμηρά σχόλια Λιάγκα για την νυχτερινή έξοδο του Ρούτσι

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στα σχόλια του μετά την προβολή του βίντεο. Οπως είπε χαρακτηριστικά, η εικόνα του χαροκαμένου πατέρα στα μπουζούκια όπου εμφανίζεται η Άντζελα Δημητρίου δεν συνάδει με την εικόνα που είχε μεταφέρει για 23 ημέρες που έκανε την απεργία πείνας.

“Πάνο μου, δεν θα τα βάλω ποτέ μαζί σου. Δεν θα τολμούσα να τα βάλω ποτέ με κάποιον που έχει χάσει το παιδί του. Δεν θα μπορούσα να του κάνω κριτική ακόμα και εάν έκανε το προπατορικό αμάρτημα. Δεν φταις εσύ, δεν έκανες κάτι κακό. Φταίνε κάποιοι άνθρωποι που σε κατεύθυναν να κάνεις κάποια πράγματα”, είπε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

“Θα έπρεπε να σε προστατέψουν από αυτούς που θα σκεφτούν ότι είναι δυνατόν να κάνει απεργία πείνας και μετά να πας στα μπουζούκια. Βάζεις στο μυαλό κάποιων ότι όλο αυτό το έκανες για πολιτική εκμετάλλευση. Φταίνε κάποια που δεν σε συμβουλεύουν για το πώς να χειριστείς αυτό το σπουδαίο που αποφάσισες να κάνεις”.