Βίντεο από την επίσκεψη του Πάνου Ρούτσι δημοσίευσε στα social media η Άντζι Λουπέσκου, η οποία στο βιογραφικό της αναφέρει ότι είναι «διακεκριμένη ερευνήτρια της Μεταφυσικής, ψυχολόγος και κλινική υπνοθεραπεύτρια».

Στο απόσπασμα η κυρία Λουπέσκου αναφέρεται στον αδικοχαμένο γιο του Πάνου Ρούτσι, λέγοντας ότι «το παιδί είχε 3 κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο, καλλιτεχνικό, αγαπητό, συμβούλευε τα άλλα παιδιά. Είχε 3 κινδύνους: Σε ηλικία 2,5 ετών κινδύνευσε, 4-6 ετών ήταν η ηλικία που κρύωνε συνεχώς με ιώσεις και προβλήματα στο αναπνευστικό, και μετά στα 12-13 το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις».

Η ίδια περιγράφει το παιδί ως «πανέξυπνο, καλλιτεχνικό, αγαπητό», που βοηθούσε και συμβούλευε τα άλλα παιδιά, αλλά τονίζει ότι «του άρεσε η ταχύτητα». Όπως προσθέτει, «αν δεν έφευγε από το δυστύχημα αυτό, θα έφευγε ξανά από τροχαίο. Ήταν γραμμένο στο παιδί αυτό».

Προχωρώντας στους ισχυρισμούς της, η υπνοθεραπεύτρια υποστηρίζει ότι «στα 16 του φαίνεται ότι η γραμμή των πεπραγμένων του θα φτάσει σύντομα στο τέλος, μετά από 3-4 χρόνια».

Η ίδια προσπαθεί να εξηγήσει τη θέση της λέγοντας: «Σας βάζω σε πράγματα διαισθητικά γιατί εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας. Αλλά επειδή σας βλέπω απέναντί μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να πείτε τον πόνο σας ή να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».