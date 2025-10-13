Πέντε ημέρες μετά την λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να «βάλει φρένο» στις διαδηλώσεις και στις διαμαρτυρίες μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες για το ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησης, της ανάδειξης και της καθαριότητας του Μνημείου.

Ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξηγώντας το γιατί: «Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας».

Τασούλας: «Να δώσετε χρόνο στο διάλογο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ζήτησε από τον πρωθυπουργό να προηγηθεί διάλογος για το θέμα -μετά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης- παίρνοντας αποστάσεις από τον χρόνο που επέλεξε η κυβέρνηση να φέρει την νομοθετική ρύθμιση. «Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το Μνημείο».

Πάνος Ρούτσι: «Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι αλαζονική»

Ο χώρος μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παραμένει ένας χώρος μνήμης της σιδηροδρομικής τραγωδίας, με αμέτρητα γιατί στο στόμα των συγγενών των 57 νεκρών. Ο Πάνος Ρούτσι, μίλησε στο MEGA, χαρακτηρίζοντας προσβλητική την απόφαση της κυβέρνησης. «Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι αλαζονική για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Έλεγα μέσα μου ότι κάποιος από τους βουλευτές θα έρθει να μου πει “Πάνο συγγνώμη, κάναμε λάθος”. Αλλά ούτε αυτό είχαν το κουράγιο να έρθουν να μου πούνε».

«Η προσπάθεια φίμωσης της διαμαρτυρίας είναι βαθιά αντιδημοκρατική και απάνθρωπη και είναι προφανές ότι γίνεται με δόλιο στόχο: Να πνιγεί από πριν κάθε φωνή που θα διαμαρτυρηθεί για την αλήθεια και θα συγκεντρώσει την αγάπη και την στήριξη όλου του κόσμου. Δεν θα τους αφήσουμε», τόνισε η η Μαρία Καρυστιανού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ανοησίες» όσα λέγονται περί στρατιωτικού νόμου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ήδη άργησε να πάρει αυτήν την απόφαση. Σχολιάζοντας δε όσους είδαν την κίνηση αυτή ως απάντηση στον Νίκο Δένδια και στην δήλωση στήριξης στον Πάνο Ρούτσι για τις τοξικολογικές εξετάσεις, είπε: «Αυτή είναι η λογική της καμαρίλας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Σφοδρές αντιδράσεις από την απόφαση Μητσοτάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης με τη πρωτοβουλία αυτή διχάζει τον ελληνικό λαό», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ. Από χθες οι αντιδράσεις των κομμάτων για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων της καθαριότητας και συντήρησης του Μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι σφοδρές.

«Ποιος είναι ο άγνωστος στρατιώτης; Ένα αποστειρωμένο κοινωνικά περιβάλλον με καθεστωτική συμπεριφορά πoυ θέλει να κρύψει και να συγκαλύψει;», δήλωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δοκιμάζεται, αν θέλετε, από μία πολιτική, η οποία βγάζει στο δρόμο χιλιάδες χιλιάδων, για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μίας εχθρικής κυβέρνησης», είπε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος Κ.Ε ΚΚΕ.

«Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής: Ούτε να το σκέφτεστε!», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τον ελληνικό στρατό καθαρίστρια και συντηρητή του Αγνώστου Στρατιώτου, τότε ο πρωθυπουργός δεν είναι ανίκανος, είναι επικίνδυνος», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Η τροποπολογία με τις λεπτομέρειες και τις αλλαγές των αρμοδιοτήτων του χώρου του μνημείου θα είναι έτοιμη την επόμενη εβδομάδα.