Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη μετάβασή του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου –όπως είπε– θα υπογραφεί «μια πολύ σημαντική συμφωνία που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που κλήθηκαν να παρευρεθούν στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας» και ότι η χώρα «θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνομιλώντας με όλους τους σημαντικούς παίκτες της περιοχής».

Παράλληλα, επανέλαβε «την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης για μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο», τονίζοντας ότι «είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής».

Νομοθετική πρωτοβουλία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «το Μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι». Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει τη φροντίδα και συντήρηση του Μνημείου, «ώστε να αναδειχθεί και να προστατευθεί ο πραγματικός του χαρακτήρας».

Σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Το μνημείο δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και αυτός ο χώρος δεν προσφέρεται για καμία διαδήλωση και διαμαρτυρία».

«Αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις επιδιώξεις των νοικοκυραίων» πρόσθεσε κάνοντας λόγο για «αίτημα σιωπηρής πλειοψηφίας» που δεν συμβαδίζει με τους «εκπρόσωπους της πολιτικής κουζίνας και της καμαρίλας».

«Κάποιοι επενδύουν στο μπάχαλο αλλά δεν θα τους βγει» προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «μπαχαλάκηδες και εντός βουλής».

Έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας. Συνολικά αποστέλλονται 108.781 ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και 110.037 για μη καταβολή τελών.

Οι πολίτες καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 15 ημερών. Μετά την παρέλευση του διαστήματος, όσοι δεν συμμορφωθούν θα λάβουν ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα, τα οποία για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Πρόοδος στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επίκειται η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Με την εκταμίευση αυτή, τα συνολικά ποσά που θα έχει λάβει η χώρα θα φτάσουν τα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του προγράμματος.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τα αιτήματα πληρωμής και τις εκταμιεύσεις, έχοντας εκπληρώσει 178 ορόσημα – ποσοστό 47%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 40%.

Μέτρα στήριξης για πυρόπληκτους

Εκδόθηκαν τρεις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Με τις αποφάσεις αυτές οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και καθορίζονται εκείνες όπου θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια.

Η συνδρομή παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία, και καλύπτει ανακατασκευή, επισκευή ή αγορά νέας κατοικίας, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Καθολική πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα

Τέλος, με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή της χώρας δεν θα μείνει χωρίς τηλεοπτικό σήμα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές».

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 σταθμών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.