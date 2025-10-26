Στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη επέστρεψε σήμερα Κυριακή (26/10) ο Πάνος Ρούτσι, δηλώνοντας ότι «θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ» και ζητώντας από τον πρωθυπουργό και την ΕΛ.ΑΣ. «να μην πειράξετε αυτά τα παιδιά».

«Αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός, μας φάνηκε από το πόσο ενοχλήθηκε με όλη αυτή την πράξη, με την απεργία πείνας που έκανα 23 μέρες και αποφάσισε να τιμωρήσει αυτά τα παιδιά, αυτόν τον κόσμο, με αυτή την τροπολογία που έβγαλε. Αυτό δεν θα περάσει. Εγώ και όλοι οι γονείς, όλη αυτή η ομάδα που είναι εδώ κάθε μέρα, δεν θα το αφήσω έτσι» είπε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι αναφερόμενος στην τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν γίνανε θυσία, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός στην αρχή» τόνισε στη συνέχεια ο πατέρας του 21χρονου Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συμπλήρωσε: «Θυσία θα είναι από δω και πέρα, εμείς που είμαστε εδώ. Εμείς θυσιαζόμαστε γι’ αυτά τα παιδιά, για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε, γιατί ενοχλεί τόσο πολύ, να υπάρχει αυτό το μέρος εδώ πέρα, να μπορούμε κάθε μέρα να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας; Γιατί τους ενοχλεί;».

«Ας μας είχαν πει την αλήθεια απ’ την αρχή, να γίνονταν όλα σωστά απ’ την αρχή, δεν θα ήμασταν εδώ. Γι’ αυτό και νιώθω την ευθύνη, να είμαι μαζί τους, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από μένα και δεν θα τους αφήσω έτσι μέχρι τέλους. Θα είμαι εδώ μαζί τους, μέχρι να μπει και ο τελευταίος φυλακή. (Τα παιδιά αυτά) εννοείται, από την πρώτη στιγμή είναι τα παιδιά μου, είναι η οικογένειά μου και έτσι θα παραμείνουμε, ενωμένοι. Και ο κόσμος που έρχεται εδώ, τους καλώ πάλι, όσοι ήταν μαζί μου 23 μέρες, να είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Δεν φοβόμαστε. Ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε την αλήθεια και θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ» πρόσθεσε.

Ο κ. Ρούτσι ζήτησε από την κυβέρνηση να μη χρησιμοποιήσει βία, ενώ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και την ΕΛ.ΑΣ. τόνισε: «Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ, μη κάνετε κάτι σε αυτό τον κόσμο, σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής: Λίγο σκεφτείτε, εάν ήταν τα παιδιά σας εδώ πέρα. Τι θα κάνατε; Τι θα κάνατε και βαράτε όλο τον κόσμο χωρίς λόγο; Μην το κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ ειρηνικά. Τιμούμε τα παιδιά μας. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ κάθε βράδυ, δεν κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς η απειλή. Άλλοι είναι».

O Πάνος Ρούτσι και η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τον συνόδευε, συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού του χώρου που έχει στηθεί το μνημείο με τα ονόματα των θυμάτων στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μαζί με την ομάδα «Μέχρι Τέλους».