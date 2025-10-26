Μία γυναίκα κάθισε ακριβώς μπροστά από το κενοτάφιο του Άγνωστου Στρατιώτη, παρότι ο χώρος φυλάσσεται πλέον από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να απομακρυνθεί και εκείνη αρχικά συμμορφώθηκε, ωστόσο επέστρεψε λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να την απομακρύνουν ξανά.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο του MEGA.

Η γυναίκα βρέθηκε στο σημείο έπειτα από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι προς όσους τον έχουν στηρίξει, προκειμένου να παραμείνουν στο Σύνταγμα για να μη διαγραφούν τα ονόματα των θυμάτων από το μνημείο.