Μετά την έντονη ανταλλαγή ανακοινώσεων της χθεσινής ημέρας σχετικά με το ποιος έχει την αρμοδιότητα στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

“Θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια” ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (24/10), σε σχέση με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης πως “Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος”.