Σε μία συντονισμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτών, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η απόφαση αφορά επιχειρήσεις που, είτε υπερέβησαν τα όρια χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε έκαναν χρήση χωρίς την απαραίτητη άδεια, για το διάστημα από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν τους ελέγχους στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τα καταστήματα που θα σφραγιστούν τις προσεχείς ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα 3 στη 2η Δημοτική Κοινότητα και τα 2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του έτους έχουν ήδη αποφασιστεί 64 αντίστοιχες σφραγίσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σφραγίσεων στα 102.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής για τις παραβάσεις των κοινόχρηστων χώρων

Για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε με έμφαση: «Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο». Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη στάση της δημοτικής αρχής, δηλώνοντας: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, επεσήμανε: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τον νόμο, προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας τους, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους με παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».