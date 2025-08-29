Σε ευθεία σύγκρουση οδηγείται η υπόθεση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, καθώς ο Δήμος Αθηναίων διαμηνύει πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο σχέδιό του, ενώ τρία Υπουργεία – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, και Υποδομών & Μεταφορών – θέτουν φραγμούς, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται νέες εγκρίσεις και ότι πρέπει να τηρείται η κείμενη νομοθεσία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καταγγέλλει «πρακτικές που αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου», ενώ υπογραμμίζει ότι «η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες». Αιχμηρός ήταν και ο σχολιασμός προς τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, με τη δημοτική αρχή να αναφέρει ότι «τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών εις βάρος των πολιτών».

Σύμφωνα με τον Δήμο, η ανάπλαση της λεωφόρου επί Μπακογιάννη εντάχθηκε στο πλαίσιο του “Μεγάλου Περιπάτου” με πρόσχημα την πανδημία και στόχο να μετατραπεί σε «privé» δρόμο για περιορισμένη χρήση. «Τότε κανένας Υπουργός δεν μίλησε», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σήμερα όμως, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, τα Υπουργεία εμφανίζονται να μπλοκάρουν την παρούσα δημοτική αρχή με επίκληση νομικών και θεσμικών θεμάτων.

Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει με όλα τα θεσμικά μέσα «για να υπερασπιστεί το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη», καλώντας τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν σαφή θέση: «Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

Από την πλευρά τους, τα τρία συναρμόδια Υπουργεία απαντούν πως η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας και οι παρεμβάσεις προϋποθέτουν νέες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται ότι η υπάρχουσα ανάπλαση έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και την «Ανάπλαση Α.Ε.», με βάση αποφάσεις από το 2021 και το 2022.

Τα Υπουργεία επισημαίνουν επιπλέον τη σημασία της διέλευσης του τραμ από την οδό, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι η νομιμότητα και η συμβατότητα των παρεμβάσεων του Δήμου με τις ισχύουσες συγκοινωνιακές μελέτες ελέγχεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Συνεπώς, όπως καταλήγει η ανακοίνωση των Υπουργείων, «οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» και ο Δήμος καλείται «να τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο».