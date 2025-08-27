Έπειτα από πέντε χρόνια καθυστερήσεων και εργασιών, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, στο κέντρο της Αθήνας, οδεύει πλέον προς την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τον Δήμο Αθηναίων, το έργο αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου 2025, με βασικό στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ανδρέας Γραμματικόγιαννης, αντιδήμαρχος Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, δήλωσε πως, εφόσον δεν προκύψουν νέα εμπόδια, η λεωφόρος θα είναι πλήρως προσβάσιμη σε πεζούς, τραμ και οχήματα μέσα στο φθινόπωρο του 2025.

Το έργο είχε ξεκινήσει το 2020, με αρχικό στόχο την πλήρη πεζοδρόμηση της λεωφόρου. Ωστόσο, μετά από καθυστερήσεις, αντιδράσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο τροποποιήθηκε και περιλαμβάνει πλέον:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας , όπου τα οχήματα θα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες

, όπου τα οχήματα θα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες Διευρυμένα πεζοδρόμια , τα οποία θα εξυπηρετούν πεζούς, ποδηλάτες και αθλούμενους

, τα οποία θα εξυπηρετούν πεζούς, ποδηλάτες και αθλούμενους Επαναλειτουργία του τραμ στο κεντρικό τμήμα της λεωφόρου

στο κεντρικό τμήμα της λεωφόρου Ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη στοχευμένη πρόσβαση προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς

Η ανάπλαση της λεωφόρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει:

Αναστροφή της κίνησης στην Αμαλίας , στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας

, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου

Βελτιώσεις στην υφιστάμενη χρήση του οδοστρώματος, χωρίς να απαιτείται νέα μελέτη τροποποίησης

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά περίπου 25%, ιδίως στις ώρες αιχμής.