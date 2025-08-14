Η οδός Βασιλίσσης Όλγας αναμένεται να ξαναμπεί σε πλήρη λειτουργία, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, γνωστοποιώντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα παραδοθεί το τμήμα από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, που μετά από μήνες εντατικών εργασιών αναβαθμίζεται σημαντικά, εντάσσοντας ξανά την οδό στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης.

Ο δήμαρχος τόνισε πως η βασική επιδίωξη του έργου είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας, η βελτίωση της ροής των οχημάτων και η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, ώστε οι πολίτες να έχουν άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε σημαντικά σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η παρέμβαση στοχεύει όχι μόνο στη διευκόλυνση της κίνησης, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας.

Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία! Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα. Στόχος: ✓η αποσυμφόρηση του κέντρου ✓η καλύτερη ροή οχημάτων ✓η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου ✓η άνετη… pic.twitter.com/Nr7ozFykvN — Haris Doukas (@h_doukas) August 14, 2025

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά μέρη του έργου, όπως η κατασκευή ενός νέου χώρου πρασίνου που αναζωογονεί το αστικό τοπίο, η πεζοδρόμηση του τμήματος από τη Βασιλίσσης Κωνσταντίνου έως τα αρχαία μνημεία της Λεωφόρου Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασιλίσσης Όλγας με τον χώρο του Ζαππείου.

Παράλληλα, στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου δημιουργείται ένας πεζοδρομημένος διάδρομος με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, όπου λειτουργούν ήδη οι γραμμές του τραμ, ενισχύοντας τη βιώσιμη μετακίνηση στην περιοχή.

Τέλος ο δήμαρχος ενημέρωσε επίσης ότι το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας θα παραμείνει ανοιχτό ακόμα και κατά τον Δεκαπενταύγουστο, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους Αθηναίους το συντομότερο δυνατόν, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση και την καλύτερη λειτουργία της πόλης. Με αυτές τις παρεμβάσεις, η Βασιλίσσης Όλγας υπόσχεται να γίνει ξανά ένας σημαντικός άξονας κινητικότητας και πολιτισμού για την Αθήνα.