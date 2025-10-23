Με νέα, δεύτερη ανακοίνωση, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στην τοποθέτηση του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ότι «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», τονίζοντας ότι «προχωράμε στην ανάθεση της καθαριότητας του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτηhttps://t.co/HgzR2Jxl7p pic.twitter.com/sGZfYllmgR — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) October 23, 2025

Δούκας: «Καλή τους τύχη»

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τη συνάντησή του με τον κ. Δένδια. Σε αυτήν ανέφερε:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ για τη συνάντηση Δένδια – Δούκα

Από την πλευρά του το ΥΠΕΘΑ είχε ανακοινώσει: «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

H τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τέθηκε σε ισχύ από χθες μετά την ψήφισή της στη Βουλή,. Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Συνολικά στην διαδικασία συμμετείχαν 293 βουλευτές, «υπέρ» της ρύθμισης ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 3 ανεξάρτητοι Χ. Κατσιβαρδάς, Μ. Ασπιώτης και Κ. Φλώρος. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε εκτός 4 βουλευτών οι οποίοι απουσίαζαν.