Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» συνομίλησε με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για την πρόσφατη ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Θα είμαστε εδώ. Και να ξαναγράψουμε τα ονόματα και να ξαναφέρουμε γλαστράκια», ανέφερε ο Ηλίας Παπαγγελής, επισημαίνοντας τη σταθερή παρουσία τους στον χώρο μνήμης.

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης πρόσθεσε: «Έχουμε στοχοποιηθεί, αλλά εμείς συνεχίζουμε κανονικά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Στην ίδια συζήτηση, οι συγγενείς επανέφεραν τα συναισθήματά τους για την τροπολογία και την αντίδραση της Πολιτείας.

Ο κ. Παπαγγελής σημείωσε: «Αισθάνθηκα λύπη και οργή. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι η επίσημη Πολιτεία θα φερόταν έτσι στις οικογένειες 57 αδικοχαμένων ανθρώπων που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της».

Σχολιάζοντας το μνημείο, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης τόνισε: «Στην πραγματικότητα, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι όλος ο τοίχος μέχρι εκεί που είναι οι τουρίστες. Με την τροπολογία αυτό που έκαναν είναι να ονομάσουν μόνο μέχρι εδώ που καθόμαστε, να το ονομάσουν μνημείο. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Ρωτήθηκαν σχετικά με τα ονόματα των 57 θυμάτων που με τον χρόνο θα ξεθωριάσουν:

Ηλίας Παπαγγελής: «Εμείς εδώ θα είμαστε. Είτε με τα ονόματα είτε χωρίς τα ονόματα. Μπορεί να είμαστε δίπλα. Αυτός είναι τόπος διαμαρτυρίας και θα μας βλέπουν συνεχώς μέχρι τη δικαίωση».

Θοδωρής Ελευθεριάδης: «Δεν θα το αφήσουμε να σβήσουν. Θεωρώ ότι δεν θα έρθει κάποιος να μας συλλάβει».

Κι αν έρθει;

Θοδωρής Ελευθεριάδης: «Αν έρθει, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του».

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους συγγενείς:

Ο κ. Ελευθεριάδης ανέφερε: «Αναρωτιέμαι: Τελικά απέναντι έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη; Γιατί πλέον αυτό είναι ένα χυδαίο σχόλιο απέναντι στις οικογένειες».

Ο Ηλίας Παπαγγελής συμπλήρωσε: «Κανένας βουλευτής της ΝΔ δεν έχει έρθει να μας σφίξει το χέρι και να μας πει ‘’θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε’’. Ποτέ κανείς. Έχουμε στοχοποιηθεί από την πρώτη στιγμή. Από τότε που αρχίσαμε να ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί».

Η αναζήτηση της αλήθειας για το δυστύχημα συνεχίζεται και οι συγγενείς παραμένουν ενεργοί σε πολλά μέτωπα.

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης κατέληξε: «Σε λίγες μέρες ξεκινάει η δίκη για τα βίντεο της Interstar, τον Μάρτιο. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία. Συγγενείς πηγαίνουν στον Άρειο Πάγο και καταθέτουν στοιχεία για τον Τριαντόπουλο. Περιμένουμε τι θα γίνει με τους γενικούς γραμματείς και τον κ. Καραμανλή. Παράλληλα είναι και οι εκταφές, οπότε θεωρώ ότι κάποιους τους βολεύει να συζητάμε για τον Άγνωστο Στρατιώτη».