Ο Πάνος Ρούτσι απάντησε στις αιχμές που διατύπωσε ο Νίκος Πλακιάς σχετικά με τα χρήματα της συναυλίας που διοργανώθηκε για τα Τέμπη, τονίζοντας ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι καταγεγραμμένα και διαθέσιμα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Ρούτσι υπογράμμισε πως τα έσοδα βρίσκονται στον σύλλογο και συνοδεύονται από αποδείξεις. Όπως ανέφερε, «Τα λεφτά υπάρχουν στον σύλλογο, όλα είναι μετρημένα. Δεν τα μαζέψαμε για να τα φάμε, αλλά για να στηρίξουμε τον αγώνα μας και τα έξοδα για τα παιδιά μας, τους τεχνικούς συμβούλους και τους πραγματογνώμονες». Πρόσθεσε ότι κάθε ευρώ έχει καταγραφεί και πως «όταν έρθει η ώρα να γίνει ο υπολογισμός, θα γίνει».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Ρούτσι σημείωσε πως ο καθένας είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως επιθυμεί. «Εφόσον η κυρία Καρυστιανού θέλει να κάνει κίνημα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ο σύλλογος που θα αποφασίσει αν θα κινηθεί στην ίδια γραμμή», είπε. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται «μέχρι τέλους, με τη δύναμη του κόσμου δίπλα του».

Για την υπόθεση της εκταφής του γιου του, ο κ. Ρούτσι ανέφερε ότι αναμένεται δήλωση τις επόμενες ημέρες, απαντώντας και σε όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. «Ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει μάθει να μιλάει με αποδείξεις, εγώ έχω αποδείξεις για ό,τι έχω κάνει και ό,τι δεν έχω κάνει», υπογράμμισε. Εξήγησε ότι αναμένει την απόφαση του εισαγγελέα της Λάρισας για να καθοριστεί τι μπορούν να πράξουν οι συγγενείς που έχουν ζητήσει την εκταφή.