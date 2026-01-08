Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη. Η απόφαση αυτή θεωρείται η πιο εκτεταμένη αναθεώρηση της αμερικανικής συμμετοχής σε διεθνείς θεσμούς στη σύγχρονη ιστορία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι αρκετοί από τους οργανισμούς αυτούς δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα, παρουσιάζουν κακοδιαχείριση ή υιοθετούν πολιτικές που συγκρούονται με την εθνική κυριαρχία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και τους συμβούλους του, οι πόροι που δαπανώνται μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά σε πρωτοβουλίες που προωθούν άμεσα την ασφάλεια και την ευημερία των Αμερικανών πολιτών.

Αποχώρηση από τη Συνθήκη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Μεταξύ των σημαντικότερων αποχωρήσεων βρίσκεται η Συνθήκη–Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία αποτελεί τη βάση της Συμφωνίας του Παρισιού. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η έξοδος δίνει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με ρεαλισμό, χωρίς δεσμεύσεις που θεωρούνται οικονομικά επιβαρυντικές.

Η Ουάσιγκτον προτίθεται να επικεντρωθεί σε τεχνολογικές λύσεις, επενδύσεις και καινοτομία, αποφεύγοντας, όπως υποστηρίζει, γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν αποδίδουν πρακτικά αποτελέσματα.

Αλλαγές σε τομείς υγείας και μετανάστευσης

Η αποχώρηση επεκτείνεται και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα υγείας, μετανάστευσης και εργασίας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό. Η αμερικανική προεδρία τονίζει ότι η ανακατανομή των κονδυλίων θα επιτρέψει μια πιο στοχευμένη αξιοποίηση του προϋπολογισμού, με έμφαση σε δράσεις που αποφέρουν απτό όφελος για τη χώρα.

Διατήρηση επιρροής σε στρατηγικούς τομείς

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς όπου ανταγωνίζονται οικονομικά ή τεχνολογικά μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα. Στόχος είναι να διατηρηθεί η αμερικανική επιρροή σε κρίσιμους τομείς, όπως η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες και το διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η απόφαση δεν σηματοδοτεί απομόνωση, αλλά αναπροσαρμογή στρατηγικής. Η νέα προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως «προσανατολισμένη στα αποτελέσματα», επιτρέποντας στις ΗΠΑ να επικεντρωθούν σε τομείς όπου μπορούν να έχουν τον μέγιστο αντίκτυπο, διατηρώντας παράλληλα την εθνική κυριαρχία και την προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα.