Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να αναπαραστήσει δημοσίως μια υποτιθέμενη στιχομυθία με τον Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στη δασμολογική πολιτική και στις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη Γαλλία. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μιμήθηκε τη φωνή του Γάλλου ομολόγου του, προκαλώντας αίσθηση.

Ο Τραμπ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλούσε με κανονικό τόνο, άλλαξε τη φωνή του για να αποδώσει on camera τις απαντήσεις που, όπως ισχυρίστηκε, του έδωσε ο Μακρόν. Με θεατρικό τρόπο, επιχείρησε να παρουσιάσει τη συνομιλία τους ως απόδειξη της επιρροής του στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices: “I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!” “He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

«Ντόναλντ, εντάξει. Θα αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι θέλεις, Ντόναλντ, σε παρακαλώ. Μόνο μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ πρόσθεσε πως οι πιέσεις που άσκησε απέδωσαν καρπούς, υποστηρίζοντας ότι σε «λίγα λεπτά έλεγαν “θα ήταν τιμή μας να τετραπλασιάσουμε τις τιμές των φαρμάκων, αν αυτό θέλετε”». Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να δείξει ότι οι πολιτικές του κινήσεις είχαν άμεσο αποτέλεσμα στις αποφάσεις άλλων ηγετών.