Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «μόνο ο χρόνος θα πει» για πόσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να επιτηρούν τη Βενεζουέλα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε από τους New York Times.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η αμερικανική παρουσία θα διαρκέσει τρεις μήνες, έξι μήνες, έναν χρόνο ή περισσότερο, ο Τραμπ σημείωσε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «θα την ανοικοδομήσουμε με πολύ κερδοφόρο τρόπο». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούν και θα λαμβάνουν πετρέλαιο, μειώνοντας τις τιμές του και παρέχοντας οικονομική βοήθεια στη χώρα, «την οποία έχει απελπιστική ανάγκη».

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ επισήμανε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «τα πηγαίνουν πολύ καλά» με την κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες.

Το σχέδιο για το βενεζουελανό πετρέλαιο

Προχθές, ο Τραμπ αποκάλυψε σχέδιο για τη διύλιση και πώληση έως 50 εκατομμυρίων βαρελιών βενεζουελανoύ πετρελαίου που παραμένουν στη χώρα λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού. Το σχέδιο θεωρείται ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον συντονίζεται πλέον με τη νέα κυβέρνηση της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά την επιδρομή του περασμένου Σαββατοκύριακου.

«Μας δίνουν όλα όσα αισθανόμαστε πως είναι απαραίτητα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη συνεργασία με τη βενεζουελανή κυβέρνηση.

Απώλειες και αντιδράσεις μετά την επιδρομή

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την αμερικανική επίθεση του Σαββάτου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του προέδρου Μαδούρο.

Μέχρι τότε, το Καράκας δεν είχε δώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, αν και οι ένοπλες δυνάμεις είχαν δημοσιοποιήσει κατάλογο με 23 νεκρούς στρατιώτες. Βενεζουελανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πολλά μέλη της φρουράς του Μαδούρο σκοτώθηκαν «εν ψυχρώ», ενώ η Κούβα ανακοίνωσε τον θάνατο 32 μελών των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών της που βρίσκονταν στη χώρα.

Ο Καμπέγιο δήλωσε πως η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την επιδρομή, ενώ ο ίδιος ο Μαδούρο τραυματίστηκε στο πόδι.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε μία εβδομάδα εθνικού πένθους για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης.