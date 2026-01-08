Ένα περιστατικό στη Μινεάπολη, στο οποίο μέλος της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι το θύμα «ακολουθούσε και εμπόδιζε το έργο (της αστυνομίας) όλη την ημέρα».

Επίσης είπε ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί το θέμα της «συνεργασίας» και να ενθαρρυνθούν οι τοπικοί και κρατικοί αξιωματούχοι να συνεργαστούν με την ICE για να «οδηγήσουν τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη».

«Πολλές φορές οι πολιτικές και η ρητορική των εκλεγμένων αξιωματούχων έχουν διχάσει τους ανθρώπους και τους έχουν στρέψει τους έναν εναντίον του άλλου» και πρόσθεσε ότι η δουλειά της είναι να προστατεύει «κάθε Αμερικανό, ανεξάρτητα από το πού ζει σε αυτή τη χώρα».

🚨 ÚLTIMA HORA: Mineápolis, Minnesota, EEUU – Fuertes enfrentamientos afuera del centro de procesamiento del ICE federal de Minnesota después del tiroteo de Renne Good a manos del ICE. Fuente:pic.twitter.com/bWKuOyfhgB — Global Eye™️ (@GlobalEye_TV) January 8, 2026

«Πολλές φορές οι πολιτικές και η ρητορική που προέρχεται από τους αιρετούς αξιωματούχους έχουν διχάσει τους ανθρώπους και τους έχουν φέρει τον έναν εναντίον του άλλου και τόνισε ότι η δουλειά της είναι να προστατεύει «κάθε Αμερικανό, ανεξάρτητα από το πού ζει σε αυτή τη χώρα».

Η Νοέμ δήλωσε ακόμη ότι: «Δεν είναι αντίθετη στην αποστολή περισσότερων ομοσπονδιακών αστυνομικων , αν είναι απαραίτητο, για την ασφάλεια των πολιτών».

Όταν ρωτήθηκε για τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε το όχημα της Renee Nicole Good, η Νόεμ είπε ότι ο αξιωματικός ήταν έμπειρος και είχε εργαστεί «αρκετά χρόνια». Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα, η ίδια ανέφερε πως το μέλος της ICE που πυροβόλησε τη γυναίκα είχε τραυματιστεί τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια άλλης επιχείρησης, όταν ένα όχημα «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Η Νόεμ χαρακτήρισε το περιστατικό πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας.

«Δεν πρόκειται για εσωτερική τρομοκρατία. Ήταν (μια πράξη) κρατικά εγκεκριμένης βίας. Μια οικογένεια θα ζει για πάντα με τον πόνο που προκάλεσαν οι απερίσκεπτες και φονικές ενέργειες της κυβέρνησης», απάντησε μέσω Χ η Δημοκρατική βουλευτής από τη Μινεάπολη Ιλχάν Ομάρ.

Οι αντικρουόμενες εκδοχές του περιστατικού αναδεικνύουν τη βαθιά πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ. Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ υιοθετούν τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ενώ οι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι συχνά οι ισχυρισμοί του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα από το FBI και τις πολιτειακές αρχές της Μινεσότα. Ο πράκτορας της ICE προστατεύεται από διώξεις, εφόσον κριθεί ότι ενήργησε στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών του καθηκόντων.

Η πολιτική Τραμπ για τη μετανάστευση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης ως βασική προτεραιότητα της εσωτερικής του πολιτικής. Το καλοκαίρι, η ICE πραγματοποίησε εκστρατεία προσλήψεων, εντάσσοντας περίπου 10.000 νέα μέλη στις τάξεις της, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την επάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχουν δαπανηθεί περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ICE, κυρίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά, συχνά από ατύχημα, καθώς προσπαθούσαν να αποφύγουν ελέγχους των αρχών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την απόφαση του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα (BCA) να αποσυρθεί από την έρευνα για τον θανάσιμο πυροβολισμό που εμπλέκει την ICE στη Μινεάπολη , μετά την ανάληψη της υπόθεσης από το FBI.

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Έλισον χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά ανησυχητική και απογοητευτική» και ρώτησε ρητορικά: «Το ερώτημά μου είναι: τι φοβάστε; Τι φοβάστε από μια ανεξάρτητη έρευνα;».

Πριν από την ανακοίνωση, ο Έλισον δήλωνε ότι προσπαθούσε να πείσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε αποκλειστική έρευνα. «Εξακολουθώ να προσπαθώ να πω: Περιμένετε ένα λεπτό, μην κάνετε αυτή την ηλίθια κίνηση! Μην προχωρήσετε με μια αποκλειστική έρευνα, η οποία θα είναι εγγενώς αναξιόπιστη. Κάντε το σωστό, κάντε το σοφό, κάντε το καλύτερο για αυτή τη χώρα και πραγματοποιήστε μια περιεκτική κοινή έρευνα που θα περιλαμβάνει τη συνεργασία των κρατικών και τοπικών αρχών», τόνισε ο Έλισον.

Πηγή: CNN, BBC