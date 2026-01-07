Μια γυναίκα σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), επειδή αποπειράθηκε – κατά την κυβερνητική εκδοχή – να χτυπήσει με το αυτοκίνητό της ομοσπονδιακούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη.

Η 37χρονη γυναίκα πυροβολήθηκε, σύμφωνα με την υφυπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛόχλιν, μετά από «απόπειρα δολοφονίας» αστυνομικών. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε την ενέργειά της «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα ήταν Αμερικανίδα πολίτης, ενώ ο Ο’Χάρα σημείωσε πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι αποτελούσε στόχο κάποιας έρευνας.

Αντιδράσεις και πολιτικές δηλώσεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το περιστατικό φαίνεται να ήταν «πράξη αυτοάμυνας», προσθέτοντας πως, αφού είδε σχετικό βίντεο, είναι «δύσκολο να πιστέψει» ότι ο πράκτορας επέζησε. Ωστόσο, άλλα πλάνα δείχνουν τον πράκτορα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración en Mineápolis, Minnesota. El Gobierno de Trump dijo que era “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma” durante un operativo contra indocumentados.pic.twitter.com/tGJYB7YN0c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2026

Η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ ο σύζυγός της έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τον θάνατό της. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κατηγόρησε το υπουργείο ότι «προσπαθεί να παρουσιάσει το γεγονός ως αυτοάμυνα», δηλώνοντας οργισμένα: «Έχω μήνυμα για την ICE – φύγετε από τη Μινεάπολις».

Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας και αντικρουόμενες εκδοχές

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχε αναπτύξει πάνω από 2.000 πράκτορες ICE στην πόλη, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Η ΜακΛόχλιν υποστήριξε ότι ο πράκτορας ενήργησε επειδή «φοβήθηκε για τη ζωή του και για την ασφάλεια των συναδέλφων του», χαρακτηρίζοντας τους πυροβολισμούς «αμυντικούς».

Το όχημα της γυναίκας, ένα μπορντό SUV, βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα στο παρμπρίζ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Kare 11. Μετά τον πυροβολισμό, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και προκάλεσε ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε ότι οι πράκτορες είχαν ακινητοποιηθεί στο χιόνι λόγω κακοκαιρίας, όταν η γυναίκα επιτέθηκε προσπαθώντας να τους χτυπήσει με το όχημά της. «Ένας από τους αξιωματικούς μας αντέδρασε άμεσα και πυροβόλησε για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του», είπε.

Έρευνα και πολιτικές αντιπαραθέσεις

Ο αρχηγός Ο’Χάρα εξήγησε ότι η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της, το οποίο εμπόδιζε τον δρόμο, και πως δύο πυροβολισμοί ακούστηκαν προτού αυτό συγκρουστεί. Την υπόθεση διερευνούν πλέον το FBI και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλτζ, κάλεσε τους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και χαρακτήρισε την εκδοχή του υπουργείου «προπαγάνδα». Τόνισε ότι η πολιτεία θα διασφαλίσει μια «πλήρη, δίκαιη και ταχεία έρευνα για την απόδοση ευθυνών».

Η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ καταδίκασε έντονα το περιστατικό, λέγοντας ότι «οι ενέργειες της ICE ήταν αδικαιολόγητες και απεχθείς» και ότι «οι απερίσκεπτες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία».

Κλιμάκωση εντάσεων στη Μινεάπολη

Στο σημείο του περιστατικού, στη γωνία της 33ης και της Portland Avenue, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες πράκτορες ICE, ενώ αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από τις επιχειρήσεις μετανάστευσης στη Μινεάπολις. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν διαδηλωτές.