Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η πρόσφατη ένοπλη επίθεση σε εκκλησία της Μινεάπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο μαθητές και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους. Οι τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν πως η 23χρονη δράστης είχε «εμμονή» με τη δολοφονία παιδιών, γεγονός που έχει συγκλονίσει την αμερικανική κοινωνία.

Όπως ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, κατά την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 18 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 15 μαθητές. Τα θύματα έχουν αναγνωριστεί ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, 8 ετών, και η Χάρπερ Μοΐσκι, 10 ετών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι η δράστης, Ρόμπιν Γουέστμαν, δεν είχε σαφές κίνητρο για την ενέργειά της. *«Φαίνεται ότι μας μισούσε όλους»*, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως *«περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά»*.

Το προφίλ της δράστριας και το χρονικό της επίθεσης

Η Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών, είχε φοιτήσει ως μαθήτρια στο σχολείο που διατηρεί η εκκλησία, ενώ η μητέρα της είχε εργαστεί εκεί στο παρελθόν. Η Γουέστμαν προσέγγισε το κτίριο από το πλάι και άνοιξε πυρ δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα, χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά όπλα. Στο σημείο βρέθηκε και ένα καπνογόνο, ενώ η ίδια έθεσε τέλος στη ζωή της αμέσως μετά την επίθεση.

Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι η δράστης είχε συντάξει «εκατοντάδες σελίδες», στις οποίες εξέφραζε “το μίσος της προς πολλές ομάδες (…) τους μαύρους (…), τους Μεξικανούς (…), τους χριστιανούς (…), τους εβραίους”, σύμφωνα με την τοποθέτηση του γενικού εισαγγελέα της Μινεσότα, Τζο Τόμσον. Παράλληλα, βρέθηκε και μήνυμα, με το οποίο ζητούσε να δολοφονηθεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υπογράμμισε ο Τόμσον, *«η δράστης είχε είδωλο μερικούς από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία της χώρας μας και αλλού»*.

Έρευνες για εσωτερική τρομοκρατία και εγκλήματα μίσους

Το FBI εξετάζει πλέον την επίθεση ως «ενέργεια εσωτερικής τρομοκρατίας» και «έγκλημα μίσους κατά των καθολικών». Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα της δράστριας είχε αλλάξει επισήμως από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2020, καθώς είχε αυτοπροσδιοριστεί γυναίκα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και μέλη της αστυνομίας εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αρσενικές αντωνυμίες για το πρόσωπό της.

Σημαντική είναι επίσης η έκκληση του Ο’ Χάρα προς τους δημοσιογράφους να μην αναφέρουν συχνά το όνομά της, σημειώνοντας ότι *«στόχος της ήταν να γίνει γνωστή»*.

Το κοινωνικό ζήτημα των όπλων στις ΗΠΑ

Το τραγικό αυτό περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη διακίνηση όπλων στις ΗΠΑ, όπου ο αριθμός των πυροβόλων ξεπερνά τον πληθυσμό των κατοίκων, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας από όπλα είναι το υψηλότερο στις ανεπτυγμένες χώρες. Τη φετινή χρονιά έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 287 περιστατικά με πυροβόλα όπλα, όπου τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive.