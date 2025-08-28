Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ένας μαυροφορεμένος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία την τρίτη ημέρα του σχολείου, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι. Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου.

«Νόμιζε ότι θα πέθαινε», λέει στο CNN πατέρας του οποίου η κόρη επέζησε από τους πυροβολισμούς.

Συγκλονίζει ο 10χρονος Weston Halsne που καθόταν λίγα μέτρα μακριά από τα παράθυρα, όταν ο ένοπλος άνοιξε πυρ. Αυτός και άλλοι μαθητές του σχολείου είχαν παρευρεθεί στη λειτουργία για να γιορτάσουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο μαθητής της πέμπτης τάξης καθόταν δύο θέσεις μακριά από τα παράθυρα και είπε ότι ένιωσε κάτι που νόμιζε ότι ήταν πυρίτιδα στο λαιμό του. Αλλά ο φίλος του, ο Victor, όπως είπε, του έσωσε τη ζωή. «Έπεσε πάνω μου. Αλλά χτύπησε », είπε ο Halsne στο CBS News Minneapolis, προσθέτοντας ένα μήνυμα για τον φίλο του: «Ελπίζω να είσαι καλά και προσεύχομαι για σένα».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, δήλωσε ότι οι κλειδωμένες πόρτες κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας μπορεί να βοήθησαν να αποφευχθεί η επιδείνωση μιας ήδη «αδιανόητης» τραγωδίας.

Σε μια σπάνια δήλωση στο X, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ τόνισε «την ανάγκη για προληπτική παρέμβαση στον εντοπισμό πιθανών δραστών σχολικών πυροβολισμών».

Η κα. Τραμπ έγραψε ότι τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια «είναι συχνά εμφανή, με πολλά άτομα να επιδεικνύουν ανησυχητική συμπεριφορά και να προβαίνουν σε βίαιες απειλές στο διαδίκτυο πριν από τις πράξεις τους».

The tragic mass killing in Minnesota illuminates the need for pre-emptive intervention in identifying potential school shooters. Early warning signs are often evident, with many individuals exhibiting concerning behaviors and making violent threats online prior to their actions.… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) August 28, 2025

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων. “Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς”.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Το ανατριχιαστικό βίντεο με τις απειλές

Ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών ανέβηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν το μακελειό στη Μινεσότα και όπως αναφέρει η New York Post να άτομο που δεν φαίνεται αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο.

Στο βίντεο το άτομο αυτό φαντάζεται ότι «είναι αυτό το τρομακτικό, φρικτό τέρας που στέκεται πάνω από αυτά τα αβοήθητα παιδιά» και ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους σύμφωνα με τους NYT.

Οπλα και γεμιστήρες

Στο άλλο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube φαίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Γουέστμαν γυρίζει αργά τις σελίδες ενός κόκκινου σημειωματάριου και όσο το κάνει εμφανίζεται μια στήλη καπνού στο κάτω μέρος της οθόνης, συνοδευόμενη από ήχους βήχα, βρισιές και μανιακά γέλια.

The 20 minute video of him flipping through the manifesto while whispering “I know you exactly what I’m doing” and other disturbing phrases. pic.twitter.com/zpx2LNsOu8 — Champagne Joshi (@JoshWalkos) August 27, 2025

Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία.

Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.