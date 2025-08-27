Τα κίνητρα του νεαρού δράστη που σκόρπισε τον τρόμο στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Annunciation στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας άλλα 17, προσπαθούν να διαλευκάνουν οι Αρχές.

Μάλιστα όπως ανέφεραν στο CNN ειδικοί αξιωματικοί και αναλυτές, επρόκειτο για μία φονική επίθεση που είχε μελετηθεί σε κάθε της λεπτομέρεια και σε βάθος χρόνου.

Ο δράστης που άνοιξε πυρ ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών.

Και μέχρι τη στιγμή που άρχισε να γαζώνει όποιο παιδί έβρισκε μπροστά του μέσα στην εκκλησία, δεν φαίνεται πως είχε προβλήματα με το νόμο.

Αναζητώντας το μανιφέστο

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε του ανάρτηση και βίντεο δημοσιευμένα στο διαδίκτυο και θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα αποκρυπτογραφήσουν τους λόγους που τον έκαναν να αιματοκυλίσει την Εκκλησία.

Γνώριζε τα πάντα

Ο δολοφόνος, γνώριζε ότι τα παιδιά θα βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο χώρο του ναού και όχι στο διπλανό σχολικό κτίριο. Ηθελε η φονική επίθεση να επιφέρει το μέγιστο της απώλειας ανθρωπίνων ζωών.

Δεν αποκλείουν μάλιστα ο αδίστακτος δολοφόνος να έχει αφήσει πίσω του και κάποιο μανιφέστο για τις φρικτές εκτελέσεις που διέπρεξε προκαλώντας σοκ στις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γουέστμαν, που προηγουμένως ήταν γνωστός ως Ρόμπερτ, πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα παγκάκια της εκκλησίας περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης.

Στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με το KARE 11, η μητέρα του εργαζόταν στο σχολείο που έγινε η επίθεση ενώ ο ίδιος άλλαξε το όνομά του σε Ρόμπιν το 2020, όταν ήταν 17 ετών.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και τουλάχιστον 17 ακόμα ανθρωποι, 14 παιδιά και τρεις ενήλικοι, τραυματίστηκαν.

Η ταυτότητα του δράστη επιβεβαιώθηκε πρώτα από το τοπικό μέσο KSTP.

Ένας λογαριασμός στο YouTube, που πλέον έχει διαγραφεί και πιστεύεται ότι ανήκε στον μακελάρη, είχε ανεβάσει λίγες ώρες πριν την επίθεση ένα κείμενο που φαίνεται να αποτελεί μανιφέστο.

Άλλα βίντεο στον ίδιο λογαριασμό δείχνουν ένα ημιαυτόματο όπλο και μια καραμπίνα.

Η αστυνομία εξετάζει επίσης ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών, που φαίνεται να δείχνει ένα σχέδιο της εκκλησίας και έναν άνδρα να το καταστρέφει, λέγοντας ήσυχα ότι σκοπεύει να βλάψει τον εαυτό του, σύμφωνα με το The New York Post.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είχε παρκάρει το όχημά του κοντά στο σχολείο και στη συνέχεια μετέφερε σανίδες σε πόρτες της εκλησίας για να τις μπλοκάρει ώστε κανένα από τα υποψήφια θύματά του να μην μπορεί να διαφύγει.

Οι μαθητές του Καθολικού σχολείου είχαν μόλις ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα και παρακολουθούσαν λειτουργία όταν ο δράστης εισέβαλε στην εκκλησία, η οποία συνδέεται με το σχολείο.

Στο σχολείο φοιτούν παιδιά από νηπιαγωγείο έως όγδοη τάξη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης είχε πάνω του τρία όπλα – ένα τουφέκι, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι – και χρησιμοποίησε και τα τρία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ντυμένος στα μαύρα γάζωσε με σφαίρες τα παράθυρα του ναού, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Δεκατέσσερα παιδιά και τρεις ενήλικοι μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον δύο δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα, έκανε λόγο για «προμελετημένη επίθεση εναντίον αθώων παιδιών» και χαρακτήρισε τον δράστη «δειλό» που «πυροβόλησε μέσα σε εκκλησία γεμάτη παιδιά».

Ο ένοπλος ηλικίας περίπου 20 ετών, αφού μπλόκαρε τις πόρτες για να παγιδεύσει τα θύματά του, τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.