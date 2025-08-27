Τουλάχιστον 20 άτομα φέρονται να έχουν δεχθεί πυροβολισμούς μετά την εισβολή ένοπλου δράστη σε καθολικό σχολείο της Μινεάπολης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη, όπου στεγάζεται και το Καθολικό Σχολείο Annunciation (Νηπιαγωγείο – 8η τάξη). Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ., όταν αστυνομικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν για ενεργό ένοπλο στην οδό 509 W 54th Street.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο στόχος ήταν κάποια θρησκευτική λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο που βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις.

H διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο ένοπλος δράστης έχει συλληφθεί».

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️ Active shooter situation at least 20 victims at the Annunciation Church in Minneapolis, Minnesota, major police and emergency response on scene story is developing. pic.twitter.com/LVx4nYCPZc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 27, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές εργάζονται για την ασφαλή εκκένωση του χώρου και την ταυτοποίηση του δράστη. Η κατάσταση του υπόπτου παραμένει ασαφής.

Οι υπάλληλοι του καθολικού δημοτικού σχολείου, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με την εκκλησία, δήλωσαν στην Daily Mail ότι «δεν είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλη περίοδος για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε: «Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Annunciation και θα συνεχίσω να παρέχω ενημερώσεις καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες. Η BCA και η Κρατική Περιπολία βρίσκονται ήδη επί τόπου».

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene. I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

O δήμαρχος της πόλης Τζέικομπ Φρέι δήλωσε: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για τη φρικιαστική βία στη Νότια Μινεάπολη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχηγό Ο’Χάρα και η ομάδα έκτακτης ανάγκης μας έχει ήδη τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Θα ενημερώσουμε άμεσα με νεότερα μόλις υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε δώστε στους αξιωματικούς μας τον χώρο και την υποστήριξη που χρειάζονται για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην κατάσταση.»

Με πληροφορίες από Daily Mail