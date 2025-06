Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση ότι δύο πολιτικοί της πολιτείας Μινεσότα δέχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου ένοπλη επίθεση στα σπίτια τους, με τραγική κατάληξη το θάνατο της Δημοκρατικής βουλευτού Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, Μαρκ.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλς, επιβεβαίωσε το γεγονός σε συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως «πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία»

Σε μια στοχευμένη πράξη πολιτικής βίας, όπως δήλωσε συγκεκριμένα ο κυβερνήτης, άγνωστος δράστης, που προσποιήθηκε τον αστυνομικό, δολοφόνησε τη βουλευτή και τον σύζυγό της στο σπίτι τους στα προάστια της Μινεάπολης.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τόνισε πως οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και το FBI, διερευνούν το περιστατικό και θα επιδιώξουν να ασκήσουν δίωξη στον δράστη «στο μέγιστο βαθμό του νόμου».

Ο Τραμπ επισήμανε πως τέτοια μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κλείνοντας με ευχές προς τον λαό της Μινεσότα.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα συλλυπητηρίων από πολιτικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα, ενώ οι Αμερικανοί παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, ελπίζοντας σε άμεση σύλληψη του δράστη και αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Σε άλλη επίθεση, στο Τσάμπλιν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του Υβέτ τραυματίστηκαν σοβαρά από πολλαπλούς πυροβολισμούς και ήδη υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την ανάρρωσή τους.

Η Έιμι Κλόμπουτσαρ, μία από τις αμερικανίδες γερουσιαστές της Μινεσότα, επιβεβαίωσε την ταυτότητα των θυμάτων της «σοκαριστικής πράξης βίας» σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι οι προσευχές της «είναι μαζί με τις οικογένειες Χόρτμαν και Χόφμαν».

I am heartbroken and horrified by the tragic loss of Rep. Melissa Hortman and her husband, Mark, who were taken from us in an act of violence.

Melissa was a good friend and we started in politics at the same time and were always there for each other. She was a true public… pic.twitter.com/lTjZFpV3eA

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 14, 2025