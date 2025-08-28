Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι στη Μινεσότα των ΗΠΑ μετά το μακελειό στην εκκλησία του καθολικού σχολείου Annunciation.

Δυο νεκρά παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών και 17 τραυματίες.

Ο δολοφόνος

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Είχε αποφοιτήσει από το ίδιο σχολείο το 2017.

Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου.

Αλλαξε όνομα

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων.

“Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς”.

Η μητέρα του

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Το κίνητρο

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Το ανατριχιαστικό βίντεο με τις απειλές

Ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών ανέβηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν το μακελειό στη Μινεσότα και όπως αναφέρει η New York Post να άτομο που δεν φαίνεται αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο.

Στο βίντεο το άτομο αυτό φαντάζεται ότι «είναι αυτό το τρομακτικό, φρικτό τέρας που στέκεται πάνω από αυτά τα αβοήθητα παιδιά» και ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους σύμφωνα με τους NYT.

Οπλα και γεμιστήρες

Στο άλλο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube φαίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Γουέστμαν γυρίζει αργά τις σελίδες ενός κόκκινου σημειωματάριου και όσο το κάνει εμφανίζεται μια στήλη καπνού στο κάτω μέρος της οθόνης, συνοδευόμενη από ήχους βήχα, βρισιές και μανιακά γέλια.

⚡️Disturbing 11 minute video posted by the Minneapolis school shooter who murdered at least 2 children. In it he shows a manifesto and a few weapons. pic.twitter.com/uIZbMVy2sk — War Monitor (@WarMonitors) August 27, 2025

Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Μαζική δολοφονία

Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία.

Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο», ενώ αλλού γράφει πως «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».

Ακόμη περιγράφει με λεπτομέρειες την απόφασή του να επιτεθεί στην εκκλησία Annunciation, όπου η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.