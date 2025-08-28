Μια τραγική ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε καθολικό σχολείο, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας άλλα 17 άτομα. Το περιστατικό διερευνάται από το FBI ως πιθανό έγκλημα μίσους και πράξη εγχώριας τρομοκρατίας.

Το χρονικό της επίθεσης

Λίγο πριν τις 08:00 τοπική ώρα (13:00 GMT), η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία φιλοξενεί και σχολείο με μαθητές ηλικίας 5 έως 14 ετών. Ο δράστης προσέγγισε το κτίριο και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία όπλα: ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι.

Εντοπίστηκε επίσης μία βόμβα καπνού στον χώρο. Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν υπήρξαν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο εσωτερικό.

Τα θύματα

Δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της επίθεσης. Άλλα 17 άτομα, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν.

Ένα 10χρονο αγόρι περιέγραψε πώς σώθηκε χάρη στον φίλο του, ο οποίος ξάπλωσε πάνω του για να τον προστατεύσει και τραυματίστηκε στην πλάτη. Ένα κορίτσι με τραύμα στο κεφάλι μεταφέρθηκε από γείτονα που έσπευσε στο σημείο.

Ο δράστης

Ο δράστης, που αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε επιτόπου, αναγνωρίστηκε ως ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αλλάξει το όνομά του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2020, δηλώνοντας γυναικεία ταυτότητα φύλου. Η μητέρα του είχε εργαστεί στο ίδιο σχολείο στο παρελθόν.

Η αστυνομία εντόπισε σημείωμα που ο Γουέστμαν είχε προγραμματίσει να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τη στιγμή της επίθεσης. Η ανάρτηση έχει διαγραφεί από τις αρχές.

Ενδείξεις για έγκλημα μίσους

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η επίθεση ερευνάται ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους με στόχο τους Καθολικούς. Παρότι τα κίνητρα δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί, η φύση της επίθεσης και η επιλογή του στόχου οδηγούν τις αρχές προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα χαρακτήρισε την επίθεση ως μια σκόπιμη και ακατανόητη πράξη βίας εναντίον αθώων παιδιών και ανθρώπων που συμμετείχαν σε θρησκευτική τελετή.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, καταδίκασε την επίθεση και απάντησε στην αντιτρανς ρητορική που ακολούθησε το περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ αναφέρθηκε στον δράστη ως «άνδρας που ισχυριζόταν ότι ήταν τρανς», ενώ και ο Πατέλ τον προσδιόρισε ως «άνδρα» στην ανακοίνωσή του στο X.

Εθνικές αντιδράσεις

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ομάδα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε για να εκφράσει συλλυπητήρια και να προσφέρει βοήθεια. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η σημαία στον Λευκό Οίκο θα κυματίζει μεσίστια προς τιμήν των θυμάτων.

