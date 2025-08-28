Στο νοσοκομείο βρίσκεται η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα, μία εκ των 17 τραυματιών (14 παιδιών και τριών ενηλίκων) η οποία βρισκόταν εντός του χώρου της εκκλησίας όταν ο 23χρονος δράστης Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο παιδιά στην Μινεάπολη, πόλη της Μινεσότα.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ στον «Εθνικό Κήρυξ» μίλησε για την υγεία της μικρής Σοφίας. Σχετικά με το αν το κορίτσι είναι βαριά τραυματισμένο, ο Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ δήλωσε ότι «θα έχομε καλύτερη εικόνα σε λίγες μέρες». Οι γονείς της Σοφίας, Τομ και Έιμι Φόρτσα, βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της, προσευχόμενοι να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο Μητροπολίτης είπε «βρίσκομαι καθ’ οδόν προς το Ρότσεστερ και αύριο πρώτα ο Θεός να πάω στην Μινεάπολη να τους δω και να κάνουμε Παράκληση στον ναό».

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ένας μαυροφορεμένος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία την τρίτη ημέρα του σχολείου, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι. Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου.

Σύμφωνα με το CNN, o δήμαρχος τhw Μινεάπολις εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό του καθολικού σχολείου, το οποίο, όπως είπε, «έπεσε πάνω στα παιδιά» για να τα προστατεύσει. «Νόμιζε ότι θα πέθαινε», λέει στο CNN πατέρας του οποίου η κόρη επέζησε από τους πυροβολισμούς.

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου. Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.